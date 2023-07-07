小暑湯水食譜｜中醫推鯪魚肉絲瓜湯生津止渴消腫！絲瓜多1步去澀
撰文：黃偉麟
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小暑是二十四節氣之一，標誌著夏季已進入了第二個節氣。小暑代表此時氣溫逐漸升高，天氣愈來愈熱，人們開始感受到夏季的酷熱，因此不宜在外暴曬太久，中醫今次會教大家一個消暑湯水。
小暑注意補充水分 防暑降溫
在中國傳統文化中，小暑被視為一個重要的節日，人們會慶祝豐穫，祭祀祖先和神明，同時也是進行一些夏季保健和防暑降溫的時節。雖然小暑是芒果盛產的季節，但對於體質偏濕或皮膚敏感的人來說，建議不要食用過多。
此外，由於天氣炎熱潮濕，人們容易出汗，需要多補充水分，並可食用一些清熱解毒的食物，例如薏仁水、綠豆湯等。但要注意避免食用過於冰涼的食物，以免引起身體不適。還要避免過度暴露在陽光下，引起中暑等問題。
中醫今次建議大家做一個清潤簡單、消暑利濕的鯪魚肉絲瓜湯。絲瓜性味甘涼，有清熱消暑、涼血解毒、生津止渴、消腫利尿等作用；鯪魚性味甘平，具有強健筋骨、行氣活血、利濕的功效。
小暑飲食宜以清淡為主、多吃瓜果蔬菜，尤其是絲瓜、冬瓜和節瓜等，有利消暑及補充水分。
鯪魚肉絲瓜湯（煲/Boil）
4人分量 1級難度 15分鐘
材料：
鯪魚300克
絲瓜2條
水1000毫升
鹽少許
胡椒粉少許
麻油少許
做法：
1.絲瓜刨皮及去囊，切粗件。
2.熱鍋下油及薑片以中大火爆香，倒入絲瓜翻炒一下，加水。
3.絲瓜煮軟後，用匙羹把鯪魚肉分件加入鍋內，中大火煮至浮起。
4.最後放鹽、麻油及胡椒粉調味即可。
不失敗貼士：
~絲瓜刨皮要刨深一點，囊及核必須去掉。
~用薑片爆炒絲瓜，可去掉草青味。
按圖看清鯪魚肉絲瓜湯食材及功效：
小暑未算最熱
最後，中醫提醒大家，夏季開始高溫的時節，不少人會因為天氣太熱而吃更多生冷食物，但其實到了二十四節氣的大暑，才是整年最熱的日子，因此很多人都建議小暑時要進食養生食物，生冷亦不要吃太多，才能全年都健康。