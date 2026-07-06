小暑節氣2026｜吃餃子蓮藕5習俗+5禁忌怒傷肝　中醫推3湯水宜清淡

小暑是二十四節氣之一，標誌著夏季已進入了第五個節氣，一般在每年7月6至8日，2026年小暑是7月7日。小暑代表此時氣溫逐漸升高，天氣愈來愈熱，人們開始感受到夏季的酷熱，因此不宜在外暴曬太久，除了綠豆水、薏米水，中醫今次會還教大家一款消暑湯。



在中國傳統文化中，小暑是一個重要的節日。（Envato）

在中國傳統文化中，小暑被視為一個重要的節日，人們會慶祝豐穫，祭祀祖先和神明，同時也是進行一些夏季保健和防暑降溫的時節。小暑意味著炎熱的夏季正式開始，但還未到最熱的程度，故稱「小暑」。小暑湯水食譜｜冬瓜螺頭銀杏湯清熱消暑 白果含毒素日上限多少？

小暑5習俗｜三伏貼／吃新米、蓮藕

1. 吃新米

過去農民會在小暑過後品嚐剛收成的新米，先將新割的稻穀碾成米，煮成白飯，供奉祖先和五穀神，祈求風調雨順秋季豐收，然後再與家人享用。

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小暑傳統習俗之一：吃新米。(AI生成圖片)

2. 冬病夏治（三伏貼）

中醫認為小暑到大暑期間，是一年中人體陽氣最旺盛的時候，會值這段時間進行「三伏貼」療法，將溫熱的中藥敷貼在特定穴位上，藉此驅除體內寒氣，預防或減輕氣喘、過敏性鼻炎等，以預防冬天發病。

3. 頭伏吃餃子

因小暑期間會進入一年中最熱的「三伏天」的「初伏」（頭伏），北方有句諺語：「頭伏餃子二伏麵，三伏烙餅攤雞蛋」，即夏天悶熱容易食慾不振，而傳統認為餃子不但開胃解饞，外型還像元寶有祈福意思。

夏天悶熱容易食慾不振，餃子不但開胃解饞，外型還像元寶有祈福意思。（unsplash）

4. 小暑吃蓮藕

蓮藕性涼，有清熱解煩、安神生津的功效。夏天吃涼拌蓮藕或蜜汁藕，是非常好的消暑佳品。

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5. 曬書、曬衣

小暑時節正值陽光猛烈，加上梅雨季剛過，古人會利用這段時間把家裡的衣服、棉被、字畫和書籍拿出來曬太陽，去除濕氣與霉味，還可殺菌防蟲蛀。

小暑節氣｜注意補充水分 防暑降溫

所謂「小暑大暑，上蒸下煮」即天氣又濕又熱，如置身蒸籠。人們容易出汗，故需要多補充水分，並可食用一些清熱解毒的食物，例如薏仁水、綠豆湯等。但要注意避免食用過於冰涼的食物，以免引起身體不適。還要避免過度暴露在陽光下，引起中暑等問題。雖然小暑是芒果盛產的季節，但對於體質偏濕或皮膚敏感的人來說，建議不要食用過多。

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小暑5禁忌｜忌吃生冷、劇烈運動

夏季開始高溫的時節，不少人會因為天氣太熱而吃更多生冷食物，但其實到了二十四節氣的大暑，才是整年最熱的日子，因此很多人都建議小暑時要進食養生食物，生冷亦不要吃太多，才能全年都健康。

1 忌生冷飲食：小暑炎熱潮濕，若過量進食生冷凍品，易傷脾胃，導致腹瀉或消化不良。

2 忌動怒煩躁：中醫認為夏季屬火，對應心，高溫易讓人煩躁易怒，但「怒傷肝，喜傷心」，因此應避免情緒過度起伏激動，宜保持心境平和。

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3 忌劇烈運動：烈日當空下運動或工作都容易中暑，建議選擇清晨或傍晚時分氣溫稍降時進行溫和運動，且多補水，避免體力透支。

4 忌熬夜：夏季容易心火旺盛，熬夜肝臟得不到充分休息，還會加重心血管負擔。

5 忌貪涼長吹冷氣：室外氣溫高都愛涼冷氣，但室內外溫差大易致感冒，冷氣宜調至26-27°C。

要注意避免過度暴露在陽光下，以免引起中暑等問題。（資料圖片）

中醫梁楚凝認為小暑飲食宜以清淡為主。建議大家做一個清潤簡單、消暑利濕的鯪魚肉絲瓜湯。絲瓜性味甘涼，有清熱消暑、涼血解毒、生津止渴、消腫利尿等作用；鯪魚性味甘平，具有強健筋骨、行氣活血、利濕的功效。

小暑飲食宜以清淡為主、多吃瓜果蔬菜，尤其是絲瓜、冬瓜和節瓜等，有利消暑及補充水分。 註冊中醫梁楚凝

鯪魚肉絲瓜湯佞譜

鯪魚肉絲瓜湯（煲/Boil）

4人分量 1級難度 15分鐘



材料：

鯪魚300克

絲瓜2條

水1000毫​​升

鹽少許

胡椒粉少許

麻油少許



做法：

1.絲瓜刨皮，切粗件。

2.熱鍋下油及薑片以中大火爆香，倒入絲瓜翻炒一下，加水。

3.絲瓜煮軟後，用匙羹把鯪魚肉分件加入鍋內，中大火煮至浮起。

4.最後放鹽、麻油及胡椒粉調味即可。



不失敗貼士：

~絲瓜刨皮要刨深一點。

~用薑片爆炒絲瓜，可去掉草青味。



按圖看清鯪魚肉絲瓜湯食材及功效：

絲瓜：性味甘涼，有清熱消暑、涼血解毒、生津止渴、消腫利尿等作用

鯪魚肉：性味甘平，具有強健筋骨、行氣活血、利濕的功效。

