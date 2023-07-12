荔枝剝殼｜1秒神技完美脫殼！1招自救唔怕燥熱　自帶解藥仲有薑..

夏日盛產荔枝，最近的荔枝香甜味美，難怪古人有「日啖荔枝三百顆」的豪言。吃荔枝難免要剝荔枝殻，其實有方法可極為方便，過程1秒也不用！荔枝好吃但熱氣，其殻可下火，有人笑言為自帶解藥，其實還有其他食物亦如是！



荔枝。（istockphoto）

荔枝剝殻神技 看到線就按下去

荔枝在夏日相當受歡迎，甚至可算是必吃水果之一！但你是怎樣剝荔枝殻的呢？荔枝其實有一個超簡單的剝殻技巧，只要觀察其外殻就可有效為其脫殻。（請按下圖👇👇👇）

首先細心觀察荔枝的外殻，會發現當中有道明顯的細線，只要把兩指放在線的上下方，再施加少許壓力按下去，荔枝就會自然脫殻！其形態更像花朵一樣有趣，不必擔心剝殻時，會弄壞果肉，或剝不到荔枝的薄膜。而且這方法可令剝下的荔枝殻更為完整，除了更容易去收拾外，還可更方便大家去製作下火荔枝茶！

一粒荔枝三把火 荔枝殻卻自帶解藥？

荔枝。（ISTOCK）

雖有古人豪言「日啖荔枝三百顆」，但亦有俗語說「一粒荔枝三把火」，吃太多荔枝會熱氣、上火、喉嚨痛、生痱滋等。荔枝雖上火，但其荔枝殻卻有下火的功效，據《本草綱目》:「痘瘡出發不爽快，煎湯飲之；又解荔枝熱，浸水飲。」荔枝殻味苦，性寒，入心經，浸水煲水飲可具降火功效，被笑稱是自帶解藥的食物。

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而其實除了荔枝外，還有2種食物同樣有「自帶解藥」的效用，包括榴槤、薑。

「自帶解藥」的食物1：榴槤

榴槤。（istockphoto）

榴槤有「水果之王」的美名，更是令人又愛又恨的存在，有人好其口感味道，有人恨其氣味之臭。中醫角度，榴槤性熱，可以活血散寒，緩和痛經、壯陽助火，但如過量食用就容易出現上火的現象，易導致消化不良。

雖然榴槤易上火，但榴槤殼卻是降火良品，只需要取適量榴槤殼加水和少許鹽煮開，將煮好的水喝下即可預防吃榴槤引起的熱氣。

「自帶解藥」的食物2：薑

薑。（istockphoto）

在天氣寒冷，或女士痛經時，常常都會用到薑茶來進補。從營養學上看，薑因富含薑辣素等能去寒暖身、促進血液循環的營養素。但薑性熱，服用太多易燥熱上火。

這時薑皮便是有效解藥！中醫認為，生薑皮味辛、性涼，具有利水消腫的功效，因此有「留薑皮則涼，去薑皮則熱」的說法。