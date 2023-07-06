水果陷阱｜木瓜助防癌增免疫力幾時食啱？4類人不宜或致呼吸困難

木瓜是夏天的當造水果，它營養豐富又美味可口，不管是水果、甜品、飲料還是湯水都可見到它的身影。但木瓜也有其食用宜忌，有4類人其實不宜吃木瓜，且木瓜也不能和一食物同吃，還有其他資訊要留意快來看！



木瓜。（圖片資料：istockphoto）

木瓜夏天當造富營養 護心抗炎助防癌

木瓜屬於番木瓜科，味道香甜、不苦澀，富含鉀、β-胡蘿蔔素、凝乳蛋白酶、木瓜蛋白酶、茄紅素、維他命A、維他命C等多種營養。不但可以幫助降低發炎的機率，亦助防止動脈粥樣硬化，保持血管健康。

而且木瓜中的β-胡蘿蔔素為抗氧化物，加上茄紅素的營養，可有助護眼、提升免疫力，甚至幫助人體對抗致癌的自由基，其中對攝護腺癌和乳癌的患者幫助特別顯著。

▼木瓜5大健康好處（按圖了解👇👇👇）

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木瓜營養多 4類人卻不宜吃

木瓜雖然營養豐富，但卻不是所有人都適合食，有4類人是不宜進食木瓜的。分別是腎病患者、乳膠過敏人士、腸胃不好者和孕婦。

按圖看不宜吃木瓜的4類人:

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不宜吃木瓜的人 1：腸胃不好者

木瓜中的蛋白質可分解酵素，能促進消化吸收，但如果其胃黏膜受傷，木瓜酵素可能會侵蝕受傷處，造成胃痛。

不宜吃木瓜的人 2：乳膠過敏人士

對乳膠過敏的人，很有可能對木瓜也過敏，因為木瓜含有殼質酶（Chitinase），這一種酵素會產生交互作用，要特別小心，輕則可致皮膚泛紅痕癢，重則可致嘔吐、呼吸困難。

不宜吃木瓜的人 3：孕婦

孕婦應避免食用青木瓜，因為未成熟的木瓜含有大量木瓜乳膠，可能會刺激子宮收縮，增流產風險。

不宜吃木瓜的人 4：腎病患者

木瓜的鉀含量高，對腎臟負擔較大，因此腎臟功能不好、有損傷的人不宜食用木瓜。

木瓜。（圖片資料：istockphoto）

木瓜含水果酵素 不宜空腹食

木瓜好處多，但除了有4類人要小心慎吃外，還有一個時間點不太適合吃木瓜，這就是空腫的時候了。木瓜有水果酵素，可有助分解毒素、幫助排毒燒脂、可以分解蛋白質，但正因此特性，空腹吃木瓜反而會造成腸胃黏膜的刺激，造成不適，因此建議木瓜應該飯後吃，這更有助消化、腸道蠕動。

資料來源：早安健康/hello醫師/康健