苦茶油｜廚房新寵黃金油1匙$10　神奇10功效好過橄欖油？

油是廚房煮食的必需品，但油的種類相當多，而選擇一種好油對身體健康相當重要。近日，苦茶油在香港引起了大家關注，據說這種油用途廣泛，更可為身體帶來許多好處！



苦茶油被稱東方橄欖油 數量少且珍貴

苦茶油被稱東方橄欖油，它是由油茶樹（或山茶樹）的種子經榨油機壓榨所得，這種油茶樹生長於海拔100-1200公尺之間，主要分布在東亞，因為數量較少所以相當珍貴。

油茶樹。（圖片來源：茶籽堂）

按照台灣的官方標準（ CNS ），必須是完全從山茶屬中的大、小果油茶樹的茶籽榨出來的油，才可稱之為苦茶油。按其製作的過程和品質，分為一級壓榨苦茶油、二級壓榨苦茶油和精製苦茶油。

苦茶油營養豐富 消炎殺菌、護膚、護血管

苦茶油。（圖片來源：ISTOCK）

苦茶油的營養成分非常豐富，有維他命A、維他命E、β-胡蘿蔔素、茶多酚、葉綠素、不飽和脂肪酸，更含有約0.5%的角鯊烯。它可以減少血管栓塞的機率、延緩衰老、強化骨骼、調節血脂、血糖，角鯊烯可以護膚抗氧化、活化身體機能細胞、消炎殺菌、修復細胞，是相當有營養的食油。

由於苦茶油有修復細胞、消炎殺菌的功效，一些術後要補身的患者、產後婦女、老人等，都很適合以苦茶油替代日常用油。台中慈濟醫院中醫師邱詩方在一次訪談中分享，苦茶油可行氣疏滯，清熱燥濕，更有助腸胃健康，非常適合體質燥熱的產婦食用。

苦茶油煎炸涼拌樣樣得 好過橄欖油？

苦茶油含芝麻素及多酚等成分，具良好的抗氧化功效，亦能提高生物體的新陳代謝功能，可有助預防糖尿病、血管硬化的風險。

苦茶油功效多價格亦高。（圖片來源：茶籽堂）

特級冷壓初榨橄欖油營養雖高，但其冒煙點只有165°C-190°C，過分加熱有機會釋出毒素和致癌物，不適用於高溫烹調；而品質良好的壓榨苦茶油，它的冒煙點可達250°C以上，煎、炒、煮、炸、涼拌都適宜，故有人認為它的整體評分比橄欖油高。

資料來源：健康醫點通/早安健康/美的好朋友/農業知識入口網