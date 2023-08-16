炒粉麵食譜｜三絲炒銀針粉10分鐘搞掂！1種醬汁代替所有調味料

銀針粉起源於廣東梅州大埔一帶，為客家人的粉條。因兩端尖形似老鼠，有老鼠粄之稱。因老鼠之名頗不雅，及後香港人改稱為銀針粉，現時銀針粉於廣東及台灣等地比較流行。



銀針粉是米製品 客家人主食

銀針粉是用粘米，經冷水浸泡、磨粉、開水拌和，再反覆揉搓成團，最後以特製的粄擦來磨成粄條，粄條於冷水中浸泡後晾乾即成。因銀針粉是米製品，過往一直是客家人的主食之一。

銀針粉是客家人主食之一。（網上圖片）

銀針粉一般都是配湯一起進食，比較少使用炒的方式，而今次使用照燒汁炒，製作簡易方便，只需1種醬料，便可代替其他調味。而銀針粉耐火，不容易炒腍或煮散，所以失敗的機會非常低。

銀針粉耐火，不容易炒腍或煮散。

照燒汁三絲炒銀針粉食譜

照燒汁三絲炒銀針粉（炒/Stir-fly）

2人分量 1級難度 10分鐘



材料：

銀針粉400克

火腿2片

青甜椒半個

芽菜100克

紅蘿蔔100克

芝麻少許



醬料：

照燒汁2湯匙

老抽2茶匙（隨喜，上色用）



做法：

1. 紅蘿蔔、青甜椒及火腿，切絲。

2. 熱鑊熱油，加入銀針粉、紅蘿蔔絲及青甜椒絲，大火炒5分鐘。

3. 轉中大火加入火腿絲及芽菜，再倒入照燒汁及老抽。

4. 轉大火炒至收汁，上碟後灑上芝麻即成。



不失敗貼士：

~新鮮銀針粉的保質期較短，易變酸，可轉用超市預先包裝的。

~紅蘿蔔絲及青甜椒絲必須炒香，否則有草青味。

~下醬汁後大火快炒收汁，醬汁有糖分小心煮燶。

~想更惹味可加燒肉汁1湯匙，代替1湯匙照燒汁。



照燒汁三絲炒銀針粉食譜，10分鐘完成。

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