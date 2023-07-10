抗氧化三餸一湯｜南瓜蒸粉皮+涼拌菠菜+西蘭花炒蝦+薏米木瓜魚湯

夏天除了要注意消暑去濕外，日常的修身養生飲食也不可忽視！這次三餸一湯為大家帶來了有助防癌的抗氧化菜式，令大家在消暑之外，也可健康養生。



豉汁南瓜蒸粉皮

南瓜含豐富的β-胡蘿蔔素、黃體素酚、甘露醇、維他命C和E等皆具抗氧化力，且當中的β-胡蘿蔔素含量更是所有瓜類之冠，可抑制癌細胞生長。美國聯邦食品藥物管理局（FDA）更將南瓜列為30種抗癌蔬果之一。是非常具營養的食物，對修身養生也有很大功效。

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豉汁南瓜蒸粉皮食譜

涼拌菠菜

夏日炎炎，涼拌的菜式清涼消炎，夏天食就最好，而涼拌菠菜就不但消暑，還可修身養生。菠菜富含鉀，能幫助體內鈉離子代謝，維持血壓、保護血管；葉黃素能改善眼睛健康；加上菠菜還含有β-胡蘿蔔素、維他命C、槲皮素等，達防癌抗氧化的攻效，對身體好處多多！

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西蘭花炒蝦仁

西蘭花含有豐富的抗壞血酸，能增強肝臟的解毒能力，提高機體免疫力，芥子油苷更有助防癌抗氧化。而蝦的營養價值亦相當高，不但低熱量有助修身減重，是優質蛋白質的一種，當中的蝦青素更是不可多得的營養，對於抗發炎、防癌、預防心血管疾病、免疫調節、保養皮膚等都非常有幫助，功效甚至比β-胡蘿蔔素更高！

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薏米木瓜魚片湯

根據《本草綱目》記載，薏米：「性甘，微寒，無毒。 利腸胃，消水腫，止消渴，殺蛔蟲，健脾益胃，補肺清熱，去風勝濕，久服輕身益氣。」是夏天的消暑聖品！而木瓜可促進我們的消化系統運作的功效，加上它也富含β-胡蘿蔔素，和茄紅素，能降低癌症風險、自由基的傷害，是修身養生的上上之選。

春天湯水食譜｜薏米木瓜魚片湯補腎去濕 魚片減油膩4類人慎服