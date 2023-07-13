珊瑚魚｜網民清蒸皇帝魚惹熱議　金魚街身價$2000！最好吃這部位

珊瑚魚一直都受許多養魚人士所喜愛，但最近不但在金魚街、水族館等看到牠們的身影，在街市也能看到牠們出現。但根據食物安全中心的建議，市民應減少進食珊瑚魚，因有機會中雪卡毒。其實珊瑚魚在水族館中身價這樣高，直接在街市買回家當寵物又是否可行？



網民清蒸珊瑚皇帝魚：皮爽肉脆 魚皮最好食

近日有網民在社交平台上，分享清蒸珊瑚魚的經歷。（香港街市魚類海鮮研究社）

近日有網民在社交平台「香港街市魚類海鮮研究社」中，分享清蒸珊瑚魚的經歷。從照片中可見，樓主曬出的魚顏色鮮豔，有美麗直間條紋。樓主指圖中的珊瑚魚為皇帝魚，學名：主刺蓋魚（Pomacanthus imperator），他指這條魚為本地捕捉的巨大個體，重2斤4，樓主指自己本想買牠當寵物養，但無奈皇帝魚傷得太重，故清蒸食之。

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樓主更對清蒸皇帝魚留下食評：「肉味偏淡，但皮爽肉脆，腩位有油香，厚厚魚皮最好食。」引起網民熱議，有人笑稱樓主指的「傷得太重」，應是烹調前劏肚的一刀，亦有網民大感可惜：「全直紋，side曬」、「我細細個就好鍾意尼條魚😞好鍾意睇佢由藍圈變到直紋😨」、「真係同魚吾同命」、「靚色」。

進食觀賞魚成熱潮 食安：小心提防雪卡毒

主刺蓋魚，又名皇帝神仙，屬神仙魚科，為珊瑚魚的一種。（reef fish攝：Stan Shea）

涉事的魚為主刺蓋魚，又名皇帝神仙，屬神仙魚科，為珊瑚魚的一種。根據漁農自然護理署資料顯示，珊瑚魚是指那些生活在（或部分時間生活在）礁岩一帶的魚類。在本港水域，珊瑚群體會生長在沿岸的礁岩地區，而生長在東面水域的珊瑚群落則特別茂盛。牠們提供食物及棲所給各種珊瑚魚。香港珊瑚魚的多樣性比夏威夷的高，與海南島的相近。

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根據食物安全中心的建議，市民應減少進食珊瑚魚，尤其超過3斤的大海魚，亦要避免進食珊瑚魚的頭、魚皮、內臟和卵，因這些部位含雪卡毒素較多。魚的體積愈大，含毒量亦會較高，但從外表看卻不能分辨該魚是否含有毒素。雖然進食較小的魚而引致中「雪卡毒」的個案較少，但亦不能排除這些情況出現。受影響人士會出現的病徵，包括口角及手部麻痺、嘔、痾、冷熱感覺顛倒、關節及肌肉痛。

珊瑚魚街市買回家養 食物變寵物得唔得？

金魚街。（資料圖片）

在街市見到的珊瑚魚，和從金魚街、水族館買的魚明明都是同一種魚，但身價卻差天共地。以上述的皇帝神仙魚為例，筆者訪問了魚類養殖愛好者黃先生，他指這種魚在金魚街的身價，會因魚的個別質素、健康、花紋等因素而略有不同，但普遍身價也要$1500-$2000左右，但在街市卻只需好幾百便有交易。

那麼在街市買珊瑚魚回去養，食物變寵物又是否可行？黃先生指相當困難。正如上述事件可見，樓主指皇帝魚「傷得太重」無法飼養，其實是很常見的。街市見到的魚類不管品種如何都會被當作食材對待，處理手法、衛生環境都較粗暴，不像水族館等會小心對待，故死亡率相當高。

資料來源：香港街市魚類海鮮研究社/衛生署