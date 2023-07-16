紅毛丹營養｜淡斑補血紅毛丹好過荔枝？忌2食物同吃或致敏減營養

單從外表特徵來看，很難把紅毛丹和荔枝關連在一起，可是把剝好殼的的荔枝和紅毛丹同時放在一起，很多人都無法分辨出它們！這種外表奇特的紅毛丹，究竟有什麼益處呢？



紅毛丹每年當造期為6月至8月，原產地是馬來西亞。（網上圖片）

紅毛丹每年當造期為6月至8月，原產地是馬來西亞，在泰國、越南及中國等地方都有種植，被譽為熱帶水果王，聯合國糧農組織甚至列為了優質四大水果之一。紅毛丹是無患子科韶子屬的植物，荔枝則是無患子科的荔枝屬的植物，紅毛丹外表是鮮紅色及毛茸茸的，而荔枝是表皮是暗紅色及凹凸不平。

紅毛丹、荔枝功效各不同

紅毛丹屬溫性水果，含有多種維他命及微量元素，其中的含鐵量豐富，能夠有效紓緩人體貧血。另外，紅毛丹的卡路里含量很低，有助於減肥和抑制饑餓感。

荔枝也是屬溫性的，它溫暖人的脾胃，防治腹瀉，含有膳食纖維和豐富的維生素和礦物質，如磷、鎂、維他命D 和他命C。另外還含有荔枝多酚，這種多酚有助於提高人的耐力和免疫力。

按下圖看看紅毛丹4大益處：

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紅毛丹4大益處

1）降低大腸癌風險

每100克紅毛丹含有2.8克膳食纖維，有一半是非水溶性的，非水溶性纖維不能被腸道吸收，但可增加大便體積，有助加快腸道蠕動，減少便秘的出現，並有助消化系統健康。另外一半，就是水溶性纖維，可為益生菌提供養分，可減少腸道疾病的發生，並降低患大腸癌的風險。

2）預防貧血

每100克紅毛丹含有0.7毫克鐵質，鐵質有助紅血球合成，並運輸氧氣到身體各部分。當鐵質不足，身體未能製造足夠血紅蛋白，所以身體組織缺乏足夠的氧氣，令人感到疲倦。另外，紅毛丹含有較高維他命C，有助提高鐵質吸收及預防貧血。女性在生理期中會流失大量鐵質，食紅毛丹也有助補充鐵質。

3）提升免疫力

充足的維他命C可以促進淋巴細胞和吞噬細胞等白血球的產生，白血球具有抵抗細菌感染的功效。紅毛丹同時含有大量的酚類和類黃酮化合物，有助抵抗自由基的傷害，減低出現慢性疾病的機會。

4）女士養顏護膚

紅毛丹含有大量的維他命，如維他命A、維他命C和維他命B雜等，能夠促進皮膚細胞生長，讓肌膚愈來愈細膩滋潤，並可淡化色斑及消除皺紋。

按下圖看食用紅毛丹4大禁忌：

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紅毛丹4大禁忌

1）糖尿病人士不宜多吃

紅毛丹的升糖指數屬於中度，糖尿病人士不宜多食，因為糖分會令血糖水平上升。糖尿病人士應在食用正餐後最少兩小時後再進食紅毛丹，以防血壓飆升。

2）胃炎或胃潰瘍人士不宜多吃

胃炎或胃潰瘍，糜爛性胃炎紅毛丹不可吃，紅毛丹容易導致胃酸過多，亦有機會導致胃痛腹瀉的癥狀發生，切勿空腹食用。

3）喉嚨痛或牙肉腫痛

紅毛丹是上火食物，喉嚨痛、牙肉腫痛或鼻出血等症者不要吃紅毛丹，以免加重病情。

4） 忌與紅蘿蔔及黃瓜進食

紅毛丹含豐富維他命C和蛋白質，紅蘿蔔含有豐富的β胡蘿蔔素，同時進食，紅毛丹的維他命C會被胡蘿蔔的分解酶破壞，降低其營養價值，甚至有機會過敏。當與黃瓜一同進食，紅毛丹的營養價值也會大減。

參考資料：百度／ifruit.hk