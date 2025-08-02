夏天湯水食譜｜冬瓜淮山蓮子淡竹葉湯清心降火　1類人外老少皆宜

夏天湯水食譜｜天時暑熱，煲湯的重點就落在清熱解暑身上。這次的湯水除了有為人熟悉的冬瓜外，還有大家較少聽聞的淡竹葉，更可止渴利尿，清心除煩。



冬瓜淮山蓮子淡竹葉湯。（攝影：古曦朗）

夏天湯水食譜｜淡竹葉湯清心降火 滲濕利尿

淡竹葉為淡竹之葉，名麥冬，其葉形如同麥門冬，屬禾本科，別名竹葉、碎骨子、山雞米，甘、淡，寒，歸心、胃、小腸經。據《本草鋼目》淡竹葉的記載：「去煩熱，利小便，清心。」可見其具清熱除煩、通利小便之效。是夏日的降熱良品，非常適合夏天飲用。

冬瓜淮山蓮子淡竹葉湯基本上無禁忌，非常平和，老幼皆宜。除非身體特別虛弱的人。 許秀欽中醫

冬瓜淮山蓮子淡竹葉湯。（攝影：古曦朗）

夏日易傷心 蓮子清心養神

夏日屬火，天氣溫度高企，濕熱氣候會導致汗液外泄，身體多汗易傷心氣心脈，蓮子甘澀性平，有補脾止瀉，清心養神益腎的作用。蓮子含有生物鹼，能幫助腦部提升4-氨基丁酸活性，可使大腦鎮靜，保護腦神經、改善失眠，避免心火內生，還能保護心血管、腦神經，對夏季養生有很大益處。

按圖看冬瓜淮山蓮子淡竹葉湯材料和其功效：

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冬瓜：清熱消暑。

淡竹葉：清涼解熱，利尿。

粟米：補脾和胃。

淮山：益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶。

蓮子：益心養神。

豬骨：壯腰膝，益力氣，補虛弱，強筋骨。

冬瓜淮山蓮子淡竹葉湯食譜

材料：

豬骨400克

淡竹葉10克

冬瓜1.5斤

淮山20克

粟米1條

蓮子20克

水1.5公升

鹽適量

做法：

1 先把冬瓜、淮山、淡竹葉、蓮子沖水洗淨浸半小時 。

2 把粟米去葉洗淨切件，冬瓜切件備用。

3 把豬骨汆水備用 。

4 所有食材冷水下鍋，大火煲滾轉慢火煲1.5小時，加鹽調味完成

不失敗秘訣：

~煲湯選用黃粟米，更甜、胡蘿蔔素更豐富。

~材料先浸半小時更易釋出味道。