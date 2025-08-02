夏天湯水食譜｜冬瓜淮山蓮子淡竹葉湯清心降火 1類人外老少皆宜
撰文：黃翠衣
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夏天湯水食譜｜天時暑熱，煲湯的重點就落在清熱解暑身上。這次的湯水除了有為人熟悉的冬瓜外，還有大家較少聽聞的淡竹葉，更可止渴利尿，清心除煩。
夏天湯水食譜｜淡竹葉湯清心降火 滲濕利尿
淡竹葉為淡竹之葉，名麥冬，其葉形如同麥門冬，屬禾本科，別名竹葉、碎骨子、山雞米，甘、淡，寒，歸心、胃、小腸經。據《本草鋼目》淡竹葉的記載：「去煩熱，利小便，清心。」可見其具清熱除煩、通利小便之效。是夏日的降熱良品，非常適合夏天飲用。
冬瓜淮山蓮子淡竹葉湯基本上無禁忌，非常平和，老幼皆宜。除非身體特別虛弱的人。
夏日易傷心 蓮子清心養神
夏日屬火，天氣溫度高企，濕熱氣候會導致汗液外泄，身體多汗易傷心氣心脈，蓮子甘澀性平，有補脾止瀉，清心養神益腎的作用。蓮子含有生物鹼，能幫助腦部提升4-氨基丁酸活性，可使大腦鎮靜，保護腦神經、改善失眠，避免心火內生，還能保護心血管、腦神經，對夏季養生有很大益處。
按圖看冬瓜淮山蓮子淡竹葉湯材料和其功效：
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冬瓜：清熱消暑。
淡竹葉：清涼解熱，利尿。
粟米：補脾和胃。
淮山：益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶。
蓮子：益心養神。
豬骨：壯腰膝，益力氣，補虛弱，強筋骨。
材料：
豬骨400克
淡竹葉10克
冬瓜1.5斤
淮山20克
粟米1條
蓮子20克
水1.5公升
鹽適量
做法：
1 先把冬瓜、淮山、淡竹葉、蓮子沖水洗淨浸半小時 。
2 把粟米去葉洗淨切件，冬瓜切件備用。
3 把豬骨汆水備用 。
4 所有食材冷水下鍋，大火煲滾轉慢火煲1.5小時，加鹽調味完成
不失敗秘訣：
~煲湯選用黃粟米，更甜、胡蘿蔔素更豐富。
~材料先浸半小時更易釋出味道。
淡竹葉有什麼功效？
據《本草鋼目》業淡竹葉的記載：「去煩熱，利小便，清心。」
夏日為何宜服蓮子？
夏日屬火，天氣溫度高企，濕熱氣候會導致汗液外泄，身體多汗易傷心氣心脈，蓮子甘澀性平，有補脾止瀉，清心養神益腎的作用。