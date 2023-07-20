更年期茶飲｜失眠心悸易怒7種食物助紓緩　中醫推1茶飲解心煩氣躁

一般女性更年期通常發生在45到55歲之間，這段時間卵巢逐漸停止製造女性荷爾蒙，導致月經周期和經量變得不規則。最終不再有月經，進入停經階段，中醫師今次推介一款茶飲，可以紓緩更年期問題。



一般女性更年期通常發生在45到55歲之間。（Envato）

當年紀漸長，每人都難避免衰老，《黃帝內經》中提到：「女子七七任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭。」即指出女性在49歲左右會面臨生理上的變化，也就是更年期。在這段期間，不同的人有不同的症狀和過渡時間。不適的症狀，包括熱潮紅、心悸失眠、盜汗、情緒抑鬱或易怒、肌肉關節痠痛、皮膚乾燥、頭髮乾枯、性慾減退、陰道乾澀等。

中醫師梁楚凝建議可以飲用桑椹酸棗仁茶滋補肝腎，疏肝解鬱。適合更年期失眠多夢以及心煩氣躁人士。

桑椹酸棗仁茶食譜

桑椹酸棗仁茶（泡茶 / steep）

4人分量 1級難度 10分鐘



材料：

乾黑桑椹30克

酸棗仁15克

水800毫升

蜂蜜適量



作法：

1. 洗淨所有材料，酸棗仁浸泡半小時。

2. 將黑桑葚酸棗仁加入容器中。

3. 倒入熱水，沖泡10分鐘。

4. 放涼後，加入蜂蜜拌勻即可。



不失去貼士：

~酸棗仁需要浸泡半小時，除掉污物之餘，也更易出味。

~蜂蜜要放涼後加入，高溫會破壞蜂蜜的營養價值。



按圖看桑椹酸棗仁茶材料及其功效：

中醫師指透過日常作息及飲食的調整，也可平順地度過更年期：

1）熱潮紅及煩躁不適時，減少辛辣烤炸的食物，採取洋蔥式穿著、適時調整體溫。

2）為避免失眠，需固定作息時間、減少熬夜的習慣，並在中午過後減少攝取咖啡因。

3）培養規律運動習慣，可控制體重、提升心肺功能及強健骨質。

4）適度的日曬可幫助身體產生維他命D，加強腸胃道對鈣質的吸收。

5）均衡飲食，以少糖、少油、少鹽、低脂、高纖、高鈣為原則，多攝取深綠色蔬菜、紫菜、海帶、黑芝麻、小魚乾、乳酪、豆類等食物，以補充鈣質及植物性荷爾蒙。

中醫師梁楚凝建議可以飲用桑椹酸棗仁茶，適合更年期失眠多夢以及心煩氣燥人士。