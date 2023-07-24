入廚貼士｜大魚鯇魚魚卜各不同點揀點煮？魚卜助補血抗衰老4益處

魚卜大家在淡水魚檔就見得多，通常會連魚一起出售，加上每條魚只有一個魚卜，所以大家未必經常吃到，如果要拿魚卜來做菜式，更需要預先去魚檔預留，雖然價錢未算矜貴，但也是可遇不可求的食物。



魚卜的正式名稱叫魚標，是大部分硬骨魚類體內的一個內充氣體的囊狀器官。（網上圖片）

魚卜/魚標是什麼？

魚卜的正名叫魚標，是大部分硬骨魚類體內的一個內充氣體的囊狀器官，作用是調節魚在水中的沉浮。一些魚的鰾還有發聲等機能。有些淡水魚類的鰾與內耳相連，用來測量水壓和提高聽覺靈敏性。

魚卜（魚標）位置圖。（網上圖片）

魚鰾位於魚體腔內的背部，鰾壁堅韌不透氣，包含鳥嘌呤晶體，帶有少許血管組織。生活於極淺水和底棲的魚類因為不需要浮沉，鰾一般較為退化；另外，一些深海大魚如鮪魚，因為需要快速游泳，鰾也不會發達。魚鰾跟魚體而生長，直到魚體停止生長，魚鰾也停止生長，其形狀是由魚體的形狀和腹腔的空間結構而決定，使魚體各點產生了浮力與不同部位產生的重力相抵銷。

大廚指大魚卜合豉汁蒸，鯇魚卜合薑蔥爆炒。（網上圖片）

大魚魚卜宜豉汁蒸 鯇魚魚卜合薑蔥爆炒

退休大廚黃永勝師傅指，香港常見的魚卜有大魚魚卜及鯇魚魚卜，大魚魚卜比較大隻，而且較硬身，煮前最好先去外膜，比較適合豉汁蒸煮。鯇魚魚卜會分成兩個部分，可以不去除外膜，比較鮮味及有口感，適合薑蔥爆炒。

上圖為大魚魚卜。（網上圖片）

上圖為鯇魚魚卜（網上圖片）

黃師傅指，不少淡水魚檔會把兩種魚卜混合來出售，建議不要購買，因為烹煮方式有異。而且必須購買仍然充氣的魚卜，如果是穿掉或漏氣，即代表不新鮮，建議當天買當晚內必須烹煮，否則會失去鮮味及變腥。另外，大魚卜及鯇魚卜會帶有少量血絲及組織，建議用酒、鹽及生粉清洗。

按下圖看魚卜4大益處：

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進食魚卜4大益處

1）補腎益血散瘀消腫

魚鰾味甘性溫，有治腎虛、血崩、創傷出血及預防難產等功效。魚鰾保健價值高，能夠散淤血消除腫毒。

2）補充蛋白質

魚鰾中含有豐富膠原蛋白，是人體補充蛋白質的原料，且易於吸收和利用。

3）抗衰老美顏

魚鰾含豐富維他命A，對人體自由基有一定的抑制作用，食用魚鰾能起抗衰老美顏功效。

4）補血及強身健體

魚鰾含有鐵質，可補充身體所需的鐵質，對缺鐵性貧血有預防作用。魚鰾中含有多種氨基酸及礦物質等營養，能夠提高自身免疫力。

魚卜含有豐富膠原蛋白，且易於吸收和利用。（網上圖片）

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資料來源：搜狐／惠农资讯