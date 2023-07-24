深水埗特賣場平過淘寶！鮑魚$10罐 8刀具$29 鍋$35 百潔布$3/5塊

深水埗東西超值是人所共知的，但鮑魚可以不到$5隻實在令人意想不到！記者昨日去了深水埗電子特賣場視察，本發現以為鮑魚$10/2隻已經相當划算，但原來還有更低價，1隻鮑魚竟不用$5！5塊百潔布只需$3，還有許多超值廚具，！



深水埗電子特賣場超低價！平過淘寶

深水埗電子特賣場位於福華街161至175號，福仁商場地面。它所所售賣的貨品，從電子器材，到食物、飾品，廚房用品全部應有盡有。從開業至今都人流不絕，星期六、日更人山人海，成為近年深水埗購物地標新icon，有「買野平過上淘寶」的美名，吸引了許多人去尋寶掃平貨。記者昨日（7月23日）就親身去了特賣場視察，價格的確便宜得令人難以置信！

李錦記鮑魚麵$15包有3隻鮑魚 鮑魚$10罐有2隻

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特賣場的重點貨品經常更替，很多超值貨品可能賣完就沒有了，大家要買就要趁早！昨天看見的超值特價貨品是李錦記鮑魚撈麵$15/包、李錦記鮑魚飯$20/包，裏面有3隻鮑魚加1個麵/飯，每隻鮑魚平均$5有找。

另外還有好棧的罐裝鮑魚2隻$10罐、天龍午餐肉$9罐、長城牌午餐肉$23罐、雞粉$10罐、丸龜讚岐烏冬$30/盒18束、粉紅岩鹽$10/盒、好棧雪耳糖水、咋喳、燉雪梨均為$19/份。而好棧海參蠔仔肉碎粥、鮑螺片艇仔粥、菜乾豬骨粥等都是$25/份。

百潔布$3/5塊、8件刀具套裝$29/套

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除了食物外，深水埗電子特賣場還有很多廚房好物。刀具套裝$29/套，內含菜刀、廚剪等8件刀具；百潔布$3/5塊、可入微波爐的史迪仔密實盒$15/3個、史迪仔圍裙$10/件、廚房抹布架$5/個、可拆洗的多功能廚房鉸剪$15/把、餐具清潔刷$9/個、日本濃縮除菌洗潔精$10/枝、日本抗菌砧板$10/塊、牙簽$3/筒。還有日本製造的保鮮紙$15/卷、密實袋$5/盒，本來還有$15一盒的錫紙，但已被一掃而空了。

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另外亦有較大型的廚房用品，包括食物抽真空機$89/部、特色煎pan$35/個、日式泡麵杯$19/個、榨汁機$59/部、不鏽鋼兜5件裝$35/組、分層式便當盒$39/個、戶外BBQ燒烤爐連炭$19/組、水垢清潔劑$15/10包。