西瓜爆裂｜8424西瓜自爆因變壞或澎化劑？1原因隨時爆5招選靚西瓜

西瓜是夏日常見的水果，不但香甜可口，營養還相當豐富，有清熱消暑的功效，可謂是夏天的人氣水果之一！但你遇過西瓜爆炸的事件嗎？西瓜為什麼會爆開或自己裂開？西瓜裂開後又可不可以吃呢？



西瓜。（istockphoto）

西瓜消暑解渴 促進心血管健康助防癌

西瓜90％都是水分，在夏天吃可有助降溫補水，而且西瓜含有豐富的維他命A、維他命C、β-胡蘿蔔素、鉀、鎂等，還有較特別的瓜胺酸和茄紅素。瓜胺酸在體內會被轉變成精胺酸，精胺酸能增加體內一氧化氮，進而促進血管擴張、放鬆，使血壓下降，促進心血管健康。

西瓜。（istockphoto）

紅肉西瓜的茄紅素和番茄的茄紅素不同，番茄的茄紅素為脂溶性，需經過烹調才能被激活，西瓜則直接食用就可以了。茄紅素具有抗氧化、抗發炎的特性，能預防發炎、細胞損傷以及有助抵抗癌症的發生。

西瓜自爆裂開不一定變壞 可能與溫度有關

讀者分享，他買的8424西瓜在沒有任何東西觸碰的情況下自己爆開、裂開了

近日收到讀者分享，他買的8424西瓜在沒有任何東西觸碰的情況下自己爆開、裂開了，但內裏沒有變壞變質，也沒有發出任何臭味。從照片中可見，西瓜裂痕相當明顯，可清晰見到紅色果肉，西瓜上更貼有8424、神瓜等的貼紙。據讀者所言，西瓜並沒有放在雪櫃，而是放在廚房角落無人觸碰，約兩三天後，想要動刀切開時就發現西瓜已自爆了。

西瓜自爆的原因眾說紛紜，有人說是因為種植西瓜的果農採用了膨化劑，輕輕觸碰就會爆開；亦有人說是因為西瓜變壞，腐壞氣體在西瓜內裏積聚，壓力增生，最後產生爆炸，在台灣亦曾出現類似情況。（請按下圖👇👇👇）

西瓜自爆、裂開的原因有很多，而膨化劑令世瓜自爆情況通常會在種植初成熟時、運送途中已出現，較少機率在買回家後才發生；而西瓜腐爛，同樣會產生爆炸，但這次讀者的西瓜並沒有變質，打開後也沒有臭味。最大可能是與天氣溫度有關。西瓜本身有很多水分，如天氣溫度有太大溫差，西瓜可能會因冷縮熱脹的原理而產生裂開的情況，但只要迅速發現，妥善保存，並確保西瓜沒有變質、變壞，一半都可以繼續安心食用。

看圖表招選出香甜靚西瓜：

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資料來源：康健/農產品質安全科普/四川新聞