大暑三餸一湯｜花甲絲瓜+牛油果鮮蝦雲吞杯+綠豆沙+冬瓜淡竹葉湯

大暑的日子，今年是在7月23日，大暑那天溫度比小暑還高，非常炎熱，也是一年中最熱的日子，這天氣更會持續好一段時間。這次的大暑三餸一湯由兩餸一湯一甜品組成，有更強的消暑降溫之效。



花甲絲瓜

夏天天氣炎熱，易出現食慾不振及消化不良的情況，適合進食清熱、滋陰的食物。從中醫看，花甲可以滋陰潤燥、利尿消腫及改善氣血，而且夏天海鮮尤其味美，相當適合吃花甲。再配上生津止渴、清熱消暑的絲瓜，是相當適合夏天的美味！

花甲絲瓜食譜｜清甜鮮味10分鐘簡易家常菜 揀勝瓜1搖即知老或嫩?

花甲絲瓜食譜

牛油果鮮蝦雲吞杯

牛油果脂肪含量高，其中 60%是有助降血壓、降膽固醇的單不飽和脂肪，同時牛油果還含有葉黃素和玉米黃素，可保護眼睛免受有害的藍光影響，是非常有益的食材；牛油果鮮蝦雲吞杯中，還有偏涼的蝦和適合夏天食用的番茄，是大暑食用的良品。

【牛油果食譜】牛油果鮮蝦雲吞杯小巧別致 打卡必備Party Food！

牛油果鮮蝦雲吞杯食譜

薏仁綠豆沙

綠豆沙可謂是夏天的專屬中式甜品！綠豆蛋白質高、脂肪低，熱量不高但富含膳食纖維，能降低膽固醇及血脂肪，且在中醫角度看，綠豆更有清熱解毒、消暑消腫。加上同為夏天良品的薏仁，絕對能為大暑添上一點涼意。

【糖水食譜】薏仁綠豆沙消暑消水腫 簡易兩招極速「開花」起沙

薏仁綠豆沙食譜

冬瓜淮山蓮子淡竹葉湯

據《本草鋼目》淡竹葉的記載：「去煩熱，利小便，清心。」具清熱除煩、清心火、通利小便等功效。再加上冬瓜以及上述菜式，在其他天氣或者要擔心食物有點過寒，但在大暑吃的話就恰到好處了！

夏天湯水食譜｜冬瓜淮山蓮子淡竹葉湯清心泄熱 1類人外老少皆宜