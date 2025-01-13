腐竹營養｜蛋白質=牛肉2倍／熱量=豆腐5倍！3類人不宜多吃恐傷腎

腐竹營養｜腐竹是常見的美味豆製品，它的蛋白質非常豐富，但熱量卻是豆腐的5倍有多！腐竹雖美味，有滿滿的豆香，但有3類人還是不宜進食。你知道腐竹和腐皮有什麼分別嗎？



腐竹是常見的美味豆製品。（資料圖片）

腐竹營養｜最早源自《本草綱目》 由豆漿製成富含營養

豆漿煮熱，經過一段時間後表面會有一層薄膜，便是腐竹了。（ＶＣＧ）

腐竹是煮沸豆漿表面凝固的薄膜，可鮮吃或曬乾後吃，是東亞地區常見的食物原料，又稱油皮、豆筋、豆腐皮。腐竹最早出現在李時珍的《本草綱目》中，形容豆漿上的腐竹製作：「其面上凝結者，揭取晾乾，名豆腐皮。」腐竹的質量分三個等級，顏色愈淺，營養價值愈高。而以它所製作的豆腐皮包子更是皇室貢品，清代御膳檔案中有此物。

腐竹營養｜高蛋白質=牛肉2倍 熱量=豆腐5倍多

腐竹營養高蛋白質為牛肉2倍。（視覺中國）

豆製品的營養價值非常高，而腐竹更比豆腐、豆漿更為濃縮，富含多種礦物質、蛋白質、胺基酸，還有鐵、鈣、鉬等人體必需的18種微量元素，可嫩膚、預防骨質疏鬆外，它同時還含有大量卵磷脂，有助防止血管硬化、改善血管疾病及保護心臟的功效。

腐竹營養高蛋白質為牛肉2倍。（視覺中國）

牛肉中的蛋白質含量高，但原來腐竹的蛋白質含量比牛肉還要多！100克牛肉中有20克的蛋白質，而100克的腐竹卻有約44克的蛋白質，為牛肉2倍之多。腐竹營養豐富，但同時熱量也相當驚人，由於其製作方式不同，腐竹的熱量比其他豆製品也高，以100克計算，豆腐為82千卡，油豆腐244千卡、豆腐乾為140千卡，但100克的腐竹熱量竟達457千卡，為豆腐的5倍有多。

腐竹可口但3類人不宜

腐竹性平，而且營養價值高，但也不是所有人都適合食用，有3類人吃腐竹時要小心，不宜多吃。這3類人為腎功能不佳者、糖尿病人、豆類食品過敏者。

腐竹可口但3類人不宜。（istockphoto）

1 腎功能不佳者不宜多吃腐竹

腎衰竭、腎炎、腎功能不全者最好少吃腐竹，因腐竹保留了大豆高蛋白、高磷、高鉀的特性，容易對腎造成負擔，多吃有機會加重病情。

2 糖尿病人不宜多吃腐竹

糖尿病人可以吃腐竹但不宜多吃，如上文所言，腐竹有可能會加重我們的腎臟負擔，加上它與治療糖尿病是不會起到保健作用，卻有機會引起關於腎臟的併發症，不宜多吃。

3 豆類食品過敏者不宜吃腐竹

如果是對豆類食品過敏的話，食用腐竹就可能造成皮膚紅腫、經常性腹瀉、消化不良、頭痛、咽喉疼痛、哮喘等過敏症狀，所以此類族群也要避免食用腐竹。

腐竹食譜：花膠腐竹糖水

分量：4人份｜準備時間：1小時｜ 烹調時間：30分鐘（按圖看食譜👇👇👇）

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資料來源：養生之道/元氣網/TVBS/美國註冊營養師Katrina/A+醫學百科