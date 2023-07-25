皮膚癌飲食｜邵音音透露曾患皮膚癌　長者發病率高6種食物助預防

皮膚癌於2020年錄得新症逾1000宗，當中非黑色素瘤皮膚癌佔皮膚癌總數的約90%。雖然皮膚癌的死亡率不高，但新症數目由2010年至2020年間，錄得20%的顯著增幅，當中長者的發病率高，不少長者更誤把皮膚癌當老人斑，最終延誤了診治。



皮膚癌新症數目由2010年至2020年間，錄得20%的顯著增幅。（網上圖片）

長者易有皮膚癌？

早前邵音音在一個節目中，公開剖白年少時已開始患遺傳性皮膚癌的經歷，並在數十年前發現頸上有一點粉紅色痣，其後證實患上癌症。進行了手術後，在康復期間更幾個月伸不直頸。

皮膚癌分成3種，當中包括基底細胞瘤、鱗狀細胞瘤及黑色素瘤皮膚癌，當中基底細胞瘤是最常見的皮膚癌，也是皮膚癌總數最高的。患者大多是40歲以上，部位常見於頭、頸及上半身，發病部位的面積不大，若在臉、耳或頸出現，大多像一粒珍珠。基底細胞瘤增生較慢，亦較少擴散，患處有時會出血，甚至出現潰瘍。

香港約4成時間紫外線達甚高或極高水平

皮膚癌主要由紫外線引起，紫外線的主要來源是陽光，紫外線對皮膚的損害是會累積的，即使表面沒有被曬傷，經過長年累月在戶外接觸陽光，皮膚組織仍會受損。研究顯示，若皮膚細胞在年幼時受損，而成年後仍不加以保護，繼續曝曬，便會令本已受損的細胞產生癌變。

有皮膚科專科醫生指，澳洲陽光猛烈，70歲或以上長者，每3個中有2個患皮膚癌，而每年有逾2000人死於此症。而香港的天氣也愈來愈熱，1999至2009的十年間，共有892日紫外線指數達甚高水平，更有614日紫外線指數達極高水平，即香港每年有約40％時間紫外線達甚高或極高水平。

（圖片來源：香港癌症基金會）

按下圖看哪些食物有助預防皮膚癌：

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6種食物有助預防皮膚癌

1）南瓜

南瓜含豐富維他命C、E及植化素等，而南瓜所含的β胡蘿蔔素更是瓜類之冠，β胡蘿蔔素在人體內可以轉化為維他命A，攝取維他命A可以幫助降低致癌風險，也可以提升免疫力。

2）番茄

番茄含有豐富的茄紅素，屬於脂溶性，需要和油一起攝取，根據英國皮膚期刊（British Journal of Dermatology）的一項研究報告指出，定期食用番茄的人，被曬傷的機率降低4成。

3）三文魚

三文魚含有豐富的奧米加3脂肪酸，許多癌症例如皮膚癌，都是與長期發炎有關，奧米加3脂肪酸可以幫助減緩發炎。

4）綠茶

綠茶中的茶多酚含量高，而茶多酚是茶葉中多酚類物質的總稱，是強力抗氧化劑，可以對抗發炎及抑制腫瘤生長，並幫助修復曝曬在紫外線下的皮膚及減少細胞損傷。

5）杏仁

每100克杏仁含有24微克維他命E，是一種高效的抗氧化劑，能幫助抵抗紫外線的吸收，也有抗發炎的功效，可以作為皮膚的保護，更有幫助預防皮膚癌的作用。

6）蠔類

蠔含有硒質及鋅質，硒質有助預防癌症，被稱為抗癌之王，美國亞歷桑納癌症中心的一項研究結果發現，攝取硒質可以幫助降低罹癌風險。另外，鋅質可以幫助補充體內的抗氧化劑，修復免疫系統，並幫助身體的免疫系統正常運作來對抗癌症和其他疾病。

參考資料：香港防癌會／香港癌症基金會