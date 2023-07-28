太子$20海南雞飯｜邊個話自製都唔得？簡易版$8雞髀神還原黃油飯

太子有食肆以$20一個外賣海南雞飯作招徠，這個貼地價格固然是濁世中的清泉。雖然此店未至於大排長龍，但食飯時候都不乏支持者，想在家中做一個海南雞飯，究竟$20又做不做到呢？

攝影：黃偉麟



海南雞飯蹤跡遍佈東南亞

海南雞飯是一道東南亞的名菜，在馬來西亞、新加坡、泰國及印尼都可見到海南雞飯的蹤跡。相傳最早在東南亞售賣海南雞飯的是王義元，他在1936年由海南島南下新加坡生活，並開始拿着竹籮在新加坡一帶叫賣，後來就在桃園咖啡店擺攤賣起雞飯，被視為海南雞飯的起源。

平絕全港九$20海南雞飯究竟如何？

海南雞飯雖不是湖南菜，但太子湖南老家飯店則長期以$20外賣海南雞飯，$20的海南雞飯究竟如何？同事早前就去了一趟實試，有6件雞其中一件是雞翼，飯是黃油飯、還有片青瓜，醬料則只有一款紅色的酸辣醬。（請按下圖👇👇👇）

家中還原$20海南雞飯 有可能嗎？

海南雞飯是一道東南亞的名菜。（攝影：黃偉麟）

要在家中還原一個海南雞飯，其實並不困難，但要用上全隻雞來做，就會超出預算，所以改用冷藏雞髀，是不二之選，帶骨的雞髀較雞扒耐煮，用上浸煮的方式也不會變韌。另外，傳統的海南雞飯會用上南薑及斑蘭葉，今次也會刪除這兩種材料，這樣海南雞飯就不會超資。

今次的冷藏雞脾$8隻。（攝影：黃偉麟）

今次的冷藏雞髀$8隻，青瓜$4條，檸檬葉及1條香茅也只是$5，加上一些家中常用的配料及醬汁，約$20也真的可以做出海南雞飯。而浸雞的雞湯冷藏後，一星期內可以重用，這樣下次的成本可能更低。

海南雞飯的其他材料。（攝影：黃偉麟）

雞髀轉細火煮10分鐘，關火浸煮40分鐘。（攝影：黃偉麟）

海南雞飯3種醬汁 黑醬油只需2種醬汁

海南雞飯通常伴有3種醬汁，分別是薑蔥蓉、黑醬油及酸辣汁，為要方便酸辣汁改成泰式辣雞醬，那麼只需要弄2個醬汁，黑醬油以老抽加入海鮮醬攪拌均勻即成，另外，薑蔥蓉則以薑蓉及蔥蓉，倒上滾油及鹽調味。

海南雞飯食譜

海南雞飯（浸/Soak）

2人分量 1級難度 60分鐘



材料：

雞髀1隻

黃薑粉1湯匙

鮑魚汁2湯匙

檸檬葉3片

鹽半茶匙

薑3片

乾蔥頭3粒

香茅1條

蒜頭8粒

蔥1條

清水400毫升

白米200克



做法：

1. 雞髀用鹽水解凍後汆水，再用冰水冷卻備用。

2. 放入清水、檸檬葉、黃薑粉、鮑魚汁、薑、蒜頭、香茅及蔥，大火煮滾。

3. 轉細火放入雞髀煮10分鐘，關火浸煮40分鐘。

4. 取出雞髀放涼再切，雞湯倒入已洗好的白米，烹煮成黃油飯。

5. 雞髀及黃油飯放好，以青瓜伴碟即成。

6.可自調醬料：老抽加海鮮醬弄成黑醬油，薑粒及蔥粒加滾油及鹽，弄成薑蔥蓉。



不失敗貼士：

~雞髀用鹽水解凍，可去除雪藏味。

~雞髀先汆水後冰水冷卻，可令雞皮及雞肉更爽滑。

~雞髀關火浸煮，雞肉慢慢浸熟而不失嫩滑。

~清水可用雞湯代替，飯的味道會更濃郁。



海南雞飯通常伴有3種醬汁，分別是薑蔥蓉、黑醬油及酸辣汁。（攝影：黃偉麟）