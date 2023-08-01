餓死｜39歲俄羅斯生機飲食網紅「餓死」　7年只吃水果、植物油！

一名俄羅斯生機飲食網紅札娜迪亞特（Zhanna D'Art）早前（21日）離世，年僅39歲。她在全球擁有數百萬粉絲，經常在社交媒體上分享和推廣關於生機飲食（又稱裸食，Raw Foods）的好處。據外媒報道，她在馬來西亞完全靠異國水果飲食後「死於飢餓」，活活餓死。



醫院報告顯示，札娜迪亞特是因過度飢餓，而最終死亡。 （Zhanna D'Art社交平台）

生機飲食裸素食 死者至少10年遵循全生素食

生機飲食又稱作裸食（Raw food），不但是素食，更不能吃受人工程式干擾或污染的食品。它採用有機食品的概念，只吃新鮮、沒有經過烹煮的食物，並按照正確的方式進食有機蔬果及植物。生機飲食除了素食外，還有2大重點，一為有機、二為生食，不得有誤。

有機或素食，其實也是許多人追隨的飲食方法，它可減低患上腸癌、 痔瘡、 便秘、高血壓等機會。但茹素也需攝取適當油脂和不同營養，可留意以下素食飲食指標。

8大素食飲食指標（按圖👇👇👇）

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生食可以帶來許多健康益處，但前提是方法正確，同時確保身體獲得生存所需的營養素，如鈣和維生素 D，若未能獲取正確的營養素可能會導致B12 水平較低，進而導致貧血、心臟病和神經系統損傷。從死者社交平台上可見，她至少10年一直遵循全生全素的生機飲食，且愈來愈嚴格。

俄羅斯生機飲食網紅餓死 7年只吃水果、植物油

醫院報告顯示，札娜迪亞特是因過度飢餓，而最終死亡。 （Zhanna D'Art社交平台）

據當地傳媒報道，俄羅斯生機飲食網紅札娜迪亞特（Zhanna D'Art）是在東南亞巡演期間求醫，於7月21日在馬來西亞死亡，醫院初步報告顯示，札娜迪亞特是因為過度飢餓導致嚴重營養不良，最終死亡。

娜迪亞特經常在社交媒體上宣傳生機飲食，她本人曾在社交平台上分享，指自己不喜歡吃加工食品和「垃圾」食物對身體造成的影響，更直言「我愛新的自己，永遠不會再去遵循以前的習慣」，可見她對於生機飲食的熱愛和執着。

醫院報告顯示，札娜迪亞特是因過度飢餓，而最終死亡。 （Zhanna D'Art社交平台）

據札娜迪亞特生前好友的分享，她不但10年一直遵循生機飲食，在過去的七年裡，她的菜單只包括水果、發芽的葵花籽、植物油和果汁。更有她的粉絲指，札娜迪亞特的飲食基礎是熱帶水果——榴蓮和菠蘿蜜。

醫院報告顯示，札娜迪亞特是因過度飢餓，而最終死亡。 （Zhanna D'Art社交平台）

札娜迪亞的一名朋友匿名透露，札娜迪亞特幾個月前在斯里蘭卡，已經面容憔悴，雙腿腫脹，更有淋巴液從腳中流出。而儘管札娜迪亞特的生機飲食可能存在負面影響，但她的許多忠實追隨者都拒絕相信是其飲食方式的問題，反認為是札娜迪亞特是吃的水果中尚有化學物質，這才是真正死因。

資料來源：紐約郵報/RTVI/NDTV