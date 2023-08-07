幽門螺旋菌｜增胃癌風險3類食物惡菌溫床！西蘭花蜂蜜5食物助預防

幽門螺旋桿菌又稱幽門旋菌，通常在胃中發現，而且不怕胃酸。幽門螺旋桿菌能夠產生一種稱為尿素的物質，可以降低胃酸的強度並促使胃炎，而大約有兩成的感染者會引發胃潰瘍或十二指腸潰瘍。



幽門螺旋桿菌又稱幽門螺菌，通常在胃中發現，而且不怕胃酸。（網上圖片）

幽門螺旋菌喜歡在胃酸較低的黏液或胃黏膜之中，在口腔中也可發現其蹤影。西澳大學臨床微生物學教授Barry Marshall，在1984年研究幽門螺旋桿菌與胃炎的關係，證實感染幽門螺旋桿菌的人確實有較高的機會得到胃潰瘍、十二指腸潰瘍以及胃癌等疾病。

按下圖看哪3種食物常帶幽門螺旋菌：

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3種食物常帶幽門螺旋菌

1）刺身壽司

不少香港人偏愛刺身、生海鮮、溏心蛋及壽司，這些沒有經過高溫殺菌及完全煮熟的食物，不時含有幽門螺旋桿菌，如果經常食用，會增加感染機會。

2）醃製食物

中國人喜歡食醃製食物，醃製食物含鹽量極高，會直接損害胃黏膜，讓幽門螺桿菌有入侵的機會。而且其中所含的亞硝酸鹽在胃酸和細菌作用下會轉變為亞硝胺，更易致胃癌。

3）街邊小食

如果進食了不潔的街邊小食，其製作過程無法保證其衛生和安全性。如果胃不好的人進食了，讓幽門螺旋菌在胃部大量繁殖而誘發胃病。

街邊小食其製作過程無法保證其衛生和安全性。（資訊圖片）

感染幽門螺旋菌症狀

感染幽門螺旋菌的人，初期沒有徵狀，即使潛伏多年亦難以察覺。初期會感到胃脹、胃氣多、突然消瘦、胃痛、食慾不振，症狀與普通腸胃不適相似。由於幽門螺旋菌可誘發慢性胃炎，因此當中10至15%的病人會出現腸胃潰瘍及出血、嘔吐、貧血、黑糞等症狀。

按下圖看哪5種食物有助預防幽門螺旋菌：

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有助預防幽門螺旋菌5大食物

1）蜂蜜

當蜂蜜濃度為20%時可以抑制所有的幽門螺旋桿菌，濃度為10%時可以抑制一半的幽門螺旋桿菌。蜂蜜主要是通過滲透作用來抑制幽門螺旋桿菌，應進食後飲用蜂蜜延長其在胃黏膜上停留的時間。

2）大蒜

大蒜有殺菌及消炎作用，還含有機硫化物及黃酮醇，當有機硫化物達到一定濃度時，便有效抑制幽門螺旋桿菌的效果，黃酮醇能幫助人體對抗致癌物。

3）椰菜

椰菜富含碘甲基甲硫基丁氨酸（維他命U），這種成分是調製胃藥時的知名營養素。碘甲基甲硫基丁氨具有保護、促進修護胃黏膜的功效，減少幽門螺旋桿菌繁殖的機會。

椰菜富含碘甲基甲硫基丁氨酸，具有修護胃黏膜的功效。（資料圖片）

4）綠茶

綠茶中的兒茶素能幫助抑制幽門螺旋桿菌活動，兒茶素屬於茶多酚的一種，茶多酚可以抑制腫瘤細胞生長，可以抑菌及抵抗自由基損傷。

5）西蘭花

西蘭花中含有大量的莱菔硫烷，有助於抗擊幽門螺旋桿菌，研究發現每天吃西蘭花者糞便中幽門螺旋桿菌抗原水平可以下降四成。

幽門螺旋桿菌為何不怕胃酸？ 幽門螺旋桿菌能夠產生一種稱為尿素的物質，可以降低胃酸...... 感染幽門螺旋菌有什麼症狀？ 感染幽門螺旋菌的人，初期沒有徵狀，即使潛伏多年亦難以察覺......

參考資料：港安醫院／hello醫師