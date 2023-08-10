急凍貼士｜牛奶急凍延長8倍保鮮期！退冰淡忌廉易發或難發得起？

牛奶和淡忌廉的保質時間不長，就算放進雪櫃，通常開封後一個星期都要飲完。不少人喜歡把開封的牛奶和淡忌廉直接放進急凍，究竟這個方法可行嗎？進食急凍牛奶及淡忌廉安全嗎？



牛奶放進急凍1至2個月是沒問題的。（網上圖片）

牛奶急凍 可作烘焙烹飪非飲用

不論是普通牛奶、脫脂牛奶或乳酪，放進冰格急凍1至2個月是沒問題的。但一經解凍後，只能保存幾天。急凍牛奶在密封的容器中，最少保留3分之1的空間，因為牛奶結冰時會膨脹，需要確保有足夠的空間讓其膨脹。

急凍牛奶有一些缺點。首先，牛奶和淡忌廉解凍後可能會分離，需要將乳清和牛奶重新攪拌在一起，並在使用前搖勻。需要注意的是，牛奶一經解凍，其味道和質感會有所變化，最好使用解凍的牛奶來烹飪和烘焙，而非飲用。

淡忌廉同樣可以急凍1至2個月。（網上圖片）

淡忌廉急凍 時間愈長愈難拂起

與牛奶相似，淡忌廉同樣可以急凍1至2個月。淡忌廉一經解凍也會出現分離，但淡忌廉的脂肪含量較高，會比牛奶分離得少。急凍時同樣要預留一些空間，讓淡忌廉膨脹。

需要注意的是，急凍淡忌廉解凍後，其攪拌效果不如新鮮的。淡忌廉急凍的時間愈長，就會形成冰晶，並且添加的水分會影響淡忌廉打拂效果。如果打算攪拌淡忌廉，最好在急凍前進行，並將淡忌廉打至軟身，然後冷凍變硬，再轉移到袋中直接使用。

植物奶可以急凍並保存約2個月。（網上圖片）

急凍植物奶 解凍後會變顆粒

植物奶可以急凍並保存約2個月，無論是杏仁、大豆、燕麥或椰奶，都可以進行急凍。可是，大多數植物奶解凍後也會分離並變成顆粒狀，並需要添加水分來稀釋，解凍後也比較容易攪拌均勻。

奶類解凍後可能會出現分離狀況。（網上圖片）

牛奶直接放進急凍可行嗎？ 不論是普通牛奶、脫脂牛奶或乳酪，放進急凍1至2個月是...... 淡忌廉急凍可行嗎？ 淡忌廉一經解凍也會出現分離，但淡忌廉的脂肪含量較高.....

參考資料：foodnetwork／食物安全中心