漏奶解決｜倒奶免瀉3招！一滴不漏只需1個小餐具　1動作紙盒都得!

倒奶流瀉｜你可有試過倒水倒奶倒咖啡時，水流瀉地，天一半地一半，滴滿桌子，狼狽不堪？原來，只要加個小餐具便能輕鬆解決。還有1公升裝紙盒奶，無論剪角或扭蓋，同樣都有漏奶的煩惱？以下將逐一拆解，即使什麼工具也不用，一樣乾淨利落，倒奶大成功！

攝影：鄒家鳳



倒奶漏瀉，一枱都是奶，避免這情況可以點？

倒奶漏瀉｜茶壺效應？

倒茶倒奶漏瀉，並非因為我們手殘，而是一種物理現象——茶壺效應。茶水是流體，流體對固體如壺嘴表面產生附著力，也稱「附壁效應」，即流體會傾向附著流經的固體表面，而不是直接沿重力方向落下，令到液體「漏」到杯子外。

不過，流速和角度也有關係，如你倒得太慢，表面張力會把液體拉著，更易附著壺嘴上，加劇了附壁效應。加上液體的動力不足，未能衝破附壁效應和表面張力，便會沿著杯壁流下。

倒奶不瀉3個小妙招｜記者實試成功 筷子勿亂插

了解箇中原理，想解決便不難，例如快速傾倒，或利用較尖嘴、薄邊的水壺或杯子來倒液體等。但如果你沒信心，或身邊沒有合適的器皿，可以試試以下方法，只需利用一隻匙羹或一隻筷子便可以了。記者親身實試，非常有效。

倒奶不瀉方法1：加一隻匙羹



只需在杯口向下放上一隻匙羹，用手指按着匙柄，才傾倒入杯子，奶便會乖乖沿着匙羹流入杯子了。

倒奶不瀉方法2：加一隻筷子



方法與上同，只需在杯口放上一隻筷子，用手指按着筷子中央，才倒入杯子，奶便會乖乖沿着筷子流入杯了。

記着筷子不是插在杯中傾倒，這樣只會比不用筷子更糟，一滴都不能倒入杯，完全失敗！

家庭裝紙盒奶 1個動作免倒瀉

除了過杯，家庭裝紙盒奶一樣很難傾倒不漏瀉，這次更容易，什麼工具都不用，一個動作問題迎刃而解。

倒奶不瀉方法3：調轉盒嘴



做法非常簡單，就是把盒嘴調轉向上翹，當傾倒牛奶時，奶會從盒內流出，但因出口很高，流出的奶接觸不到出口的邊緣，沒有固體表面可以依附，便只能「憑空」流出牛奶柱，集中地墜向杯底。

若不是紙盒蓋，而是扭蓋又如何？原理也和紙盒嘴一樣，只需把距離開口較遠的一方向上傾倒便可。

