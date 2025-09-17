保冷劑掉了太浪費！防臭防腫防污染6大隱藏用途　實試清潔水嚨頭

保冷劑不要掉｜買蛋糕凍品或凍飲時，為保持食物冰凍，店方或會附送兩三片保冷劑，日積月累雪櫃愈堆愈多，掉了很可惜？網上愈來愈多家事達人，教大家如何把冷凍劑循環再用。小小一片保冷劑，保溫以外，原來還癮藏不少用途，以下精選6大再生用法，記者更實試其中一種，果然有效！

雪櫃愈堆愈多保冷劑？其實可以循環再生，有不同實際用途，掉了實在太浪費。

保冷劑是什麼？

保冷劑，又稱冰袋或冷敷包，主要分液體和啫喱狀兩種。除了純水型，有些成分是以水作為基礎，再加入高分子吸水性樹脂，一般為聚丙烯酸鈉。這次分享的便是這種啫喱狀的保冷劑。

聚丙烯酸鈉是高吸水性的聚合物，可以吸收自身重量幾百倍甚至上千倍的水，從而形成穩定的凝膠狀物質，手感軟軟、有流動性而又不會散開。

部分水冷劑的成分是以水作為基礎，再加入高分子吸水性樹脂，一般為聚丙烯酸鈉。

網上有不少家事達人都分享保冷劑的另類用途，以下精選了5種較實用的方法。日本家事達人katazuke便在其IG中也分享了它變身成不同家居小物，第一位也是最多人推介的，便是清潔打磨劑！

保冷劑隱藏6大用途

1 清潔打磨劑

沒想過保冷劑原來可以作為清潔劑。方法也非常簡單：

~準備一塊抹布或海綿。

~剪開保冷劑包裝，把內容物擠在抹布或海綿上，作為清潔劑。

~讓清潔劑擦拭水嚨頭、水隔等，再用清水沖洗即成。



記者實試｜清潔水嚨頭、去水活塞 效果如何？

記者也實試了，水垢果然消失，光亮立立令，對於輕微的水漬污垢有一定的作用。（請按下圖）

再試清潔去水活塞，效果一樣令人滿意。（請按下圖）

不過，保冷劑的內容物雖然無毒，但亦不能食用，避免小童或寵物誤吞，否則有可能會在體內膨脹，引致窒息。



2 防臭吸濕器

空氣潮濕，鞋櫃臭氣沖天？Katazuke推介活用這個保冷劑，放在鞋櫃或窗邊防臭防蟲，確實是個聰明做法。

~準備一個空的玻璃樽。

~剪開保冷劑包裝，把內容物擠在樽內。

~按喜好加幾滴香薰油，用小棒拌勻。

~用不織布或紗布覆蓋，再用繩子綁好即成。



3 感官坃具

感官玩具主要是刺激小孩五官，有助感官發展和成長的益智玩具，Katazuke建議可和孩子一起製作，作為親子活動。不過，一定要小心啊！

~準備1個膠袋、1個密實袋。

~剪開保冷劑包裝，把內容物擠在膠袋內。

~加入家中已有的材料，如鈕扣、彩珠、閃片等。

~封好開口，再放入密封袋翻兩層，再密封，確保不會漏出便可。



4 香薰擴香器

造作小牙@小紅書也分享了保冷劑其他用途，例如空氣清香劑。

加點心思，保冷劑也可變身空氣清香劑。（造作小牙@小紅書）

~準備一個小玻璃器皿。

~剪開保冷劑包裝，把內容物擠在器皿內。

~加幾滴香水和裝飾即可。



5 消腫退熱貼

把保冷劑用毛巾包裹，可作發燒退熱貼，幫助降溫。（造作小牙@小紅書）

這個方法很多人都可能試過，就是把保冷劑用毛巾包裹，敷在腫脹的部分，有助去腫。或作發燒退熱貼，幫助降溫。

6 防煙灰煙灰碟

煙灰碟加入保冷劑內容物，無論煙或灰一插進去便可瞬間消失，有助減少污染空氣。（造作小牙@小紅書）

吸完或未熄滅的香煙，即使放在煙灰碟或煙灰盅內，仍有剩餘的煙或灰飄散。只要加入保冷劑，一插進去，無論煙或灰都可以即時瞬間消失，減少污染空氣，當然，最好還是戒煙。