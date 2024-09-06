打風時，忙碌時，慶幸雪櫃有一包急凍餃子，在溫書、加班或不能外出的日子裏，慰藉空虛的胃。不過，硬梆梆的餃子放入熱水滾兩滾，餃子不知怎的就會甩皮甩骨，湯汁流失。只要注意以下6個小秘訣，便可煮出外表完整、滑溜溜的餃子。



餃子皮薄不破的話，一咬開便可嘗到湯汁。（資料圖片）

煮餃子不破皮4大秘訣：

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煮餃子不破皮秘訣1：急凍餃子不用解凍

急凍餃子不用解凍，解凍後餃子皮會黏在一起，應保持乾爽，直接下鍋。

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煮餃子不破皮秘訣2：加鹽、油

煮餃子應全程用大火，待水煮滾後，放少許鹽和油，再慢慢放入急凍餃子，可令餃子避免黏在一起。

煮餃子不破皮秘訣3：鍋要大、水要多

煮餃子的水量要多、鍋子要大，這樣餃子才有足夠空間浮起及膨脹，不會因太擠而黏着。

煮餃子不破皮秘訣4：搖晃鍋子

不要用筷子戳破或攪拌水餃，可將鍋子輕輕搖晃，搖晃亦能讓餃子分開。

煮餃子不破皮秘訣5：熱水下鍋 再加冷水

水餃剛下鍋時最容易黏底，這時候需要向同一方向攪拌，形成漩渦。當水餃差不多浮起時，便在鍋裏直接加入冷水降溫。

煮餃子時加入冷水，能讓餃子皮降溫，不易破。（iStock）

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冷水加3次 熟餡皮彈牙

由於急凍水餃的內餡還是冰凍，加入冷水能防止水餃在內凍外熱的溫度下，餃子皮燙熟，但內餡未熟。在第二次滾起時，可照樣重複加入冷水，總共加入3次冷水，便能令熱力滲到中央，整顆餃子熟透，外皮亦彈牙。

煮餃子不破皮秘訣6：不用加蓋

記着煮水餃時不用蓋鍋，避免把水餃皮燜爛。

如何知道餃子熟透？

餃子浮起並不一定代表熟透，大概浮起來再煮約30秒至1分鐘，餃子常見豬肉餡，須確保熟透。熟透的餃子會膨脹及鼓起來，