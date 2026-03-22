廚房爆炸｜日本人夫煎餃子釀爆炸！反碟錯1步惹禍！原因+正確做法

廚房陷阱｜廚房爆炸｜煎餃子也可搞出爆炸事件！廚房危機四伏，燙傷、刀傷，甚至釀成火警都時有所聞，所以入廚確不能掉以輕心。不過原來小心行事也不足夠，無知一樣能於廚房中闖大禍。有些危險竟然意想不到。



日本電視節目（《ザ！世界仰天ニュース》 影片截圖）

深宵煎餃子有原因？

日本電視節目《世上讓人吃驚的新聞》 （ザ！世界仰天ニュース）報道了一位日本人夫的入廚事故。這位日男由於妻子奉行健康飲食，餸菜的分量相當少，結果日日晚餐都吃不飽。他又不好意思投訴興致勃勃的妻子，於是，經常等妻子睡著了，就偷偷起來自己煮宵夜。這天他又如常深夜下廚，他從冰箱中挑選出一包餃子，煎餃本來就沒難度，結果卻……

按圖看煎餃子爆炸事發經過：

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煎餃子｜碟蓋餃子反轉失敗 黐到實撬唔甩！

電視節目中，重演了當日的事發經過。可見人夫熟練地把急凍餃子排列於加油燒熱了的平底鑊中，加水，冚蓋。5分鐘後，餃子看來弄得相當成功！正當人夫打算仿傚廚師，把碟子蓋在餃子上，嘗試把整片餃子反過來的時候，奇怪的事發生了。碟竟跟鑊緊緊貼在一起，把鑊反轉也沒能掉下來！

餃子看來弄得相當成功！正當人夫打算仿傚廚師，把碟子蓋在餃子上時....（日本電視節目《ザ！世界仰天ニュース》影片截圖 ）

碟竟跟鑊緊緊貼在一起，把鑊反轉也沒能掉下來！（日本電視節目《ザ！世界仰天ニュース》影片截圖 ）

煎餃子｜沿碟邊加油點火即爆炸！

本來已經美食當前的人夫心急如焚，又搖又挖，都無法將兩者分開。忽然他看到眼前有支麻油，想到女人戒指脫不下時，也會用滑滑的東西幫手，於是他把油從碟邊倒入，又想了想，覺得似乎應該加熱，於是再點火。沒多久，就發生爆炸！碟跟餃子都炸得粉碎。廚房一片狼藉，幸好是人沒受傷。人夫的偷食行為卻因而被妻子揭發。

煎餃子｜為什麼碟子會被鑊吸住？

因為急涷餃子加熱後內藏大量水蒸氣，當人夫把火熄滅，再蓋上碟子把鑊密封，熱氣遇冷再變成大量水蒸氣，這樣便導致碟內壓力比外面小，外在壓力便將它緊緊壓住，造成碟和鑊結合在一起，無法分開。

煎餃子｜做錯什麼引發爆炸？2大錯誤！

人夫倒油加熱是導致爆炸的原因。因為加熱了的油接觸了碟邊的水，導致水蒸氣在短時間內急劇增加，巨大的壓力導致碟子粉碎，裏面的餃子也一併彈出。

煎餃子｜最佳開碟法：

在碟邊加入熱水，令內外壓力平衡，再用匙子輕輕一撬，便可輕鬆打開。更簡單的方法是換隻不能和鑊緊貼的碟子。

資料來源：ザ！世界仰天ニュース／三立新聞網