青蟹膏｜楊屋道街市買蟹現青蟹膏似中毒！食得嗎？4情況千祈咪食!

蟹膏顏色反映什麼？近日有人在Facebook群組《廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區》發文，表示數天前烹煮鹽焗奄仔蟹，但切開裡面發現有蟹膏呈現青色，並詢問原因，更有網民指在荃灣街市購入的螃蟹在烹煮後同樣呈現深綠色。有人則擔心蟹膏變青是因為受感染，存在食安風險。不過，原來蟹隻出現青色蟹膏很平常？



蟹膏現深綠色感覺似中毒 網民不敢食用直接丟掉

帖文中有網友分享自身經歷，表示早前在荃灣楊屋道街市購入兩隻螃蟹，惟蒸好後，其中一隻的蟹膏、蟹肉呈現深綠色，猶如中毒了，該名網民亦不敢食用直接丟掉。有其他網民亦回覆表示「隻鮮綠色太驚嚇」，感覺像受到污染，擔心食用後身體會出現問題。

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蟹膏顏色受2因素影響 青蟹膏味道苦中帶甜

由於蟹的質素會因應不同水質、地質、天氣而產生差異，因此每一隻蟹的蟹膏、蟹黃的顏色和分量都略有不同，蟹膏均有可能會出現綠色的現象，即使進食亦不會影響人類健康，但味道上會不及橙紅色或淺黃色的蟹膏美味。（請按下圖👇👇👇）

一般常見的蟹膏煮熟後均呈現橙紅色或淺黃色，橙紅色的蟹膏質感像蛋黃，口感豐腴，味道鲜美；淺黃色蟹膏口感吃起來軟糯黏嘴、綿密微甜。不過除了以上兩種，青綠色蟹膏亦同樣常見。青綠色蟹膏味道苦中帶甜，或會帶有一點「草青味」。

螃蟹攝食螺類令蟹膏變綠 松葉蟹、帝王蟹產青蟹膏機率低

蟹膏之所以會呈現青綠色，通常是因為螃蟹所攝食的餌料以螺類為主，或棲息環境有藻類的存在，均會令螃蟹的生殖腺 （即蟹膏）及腸胃等內臟器官呈現綠色。此外，若膏狀未成熟、攝食的餌料並未完全消化，蟹膏亦會呈現青綠色，成熟時便會變成橙紅色。（請按下圖👇👇👇）

人工養殖的螃蟹的餌料可以自由控制，因此養殖螃蟹會較小發生蟹膏、蟹肉變青的情況。台灣水產業者鍾立峰曾作出分析，以海草或藻類為主食的藍蟹、大閘蟹等蟹類產生綠色蟹膏機率較大；至於以小魚小蝦等雜食性的麵包蟹、松葉蟹及帝王蟹，產生綠色蟹膏的機率則較低。

4種特殊情況令蟹膏變綠 進食可致腹瀉

台灣營養師夏子雯曾在另一報道中表示，除了受到飼料影響，以下幾種情況會讓蟹膏呈現青綠色，包括：寄生蟲入侵、飼料有黴菌、水質惡化或需要用藥。螃蟹若受寄生蟲入侵，有機會產生有毒物質，從而令蟹膏變綠，因此一般人不能夠從蟹膏的顏色去判斷是否能夠安全食用。夏子雯認為，如果綠色蟹膏或蟹肉聞起來有異味或腥臭味便不要食用，否則可能會引起腹瀉等症狀。

細菌會在死蟹內大量繁殖 市民選購須注意

生長在不同環境的蟹可能帶有不同的病原體或寄生蟲，市民進食生蟹或未煮熟的蟹有機會感染肺吸蟲病，會發燒、胸痛、昏眩等症狀，病情可持續多年。食物安全中心則提醒市民應遵循以下建議：把蟹徹底煮熟；向可靠和衞生的店舖或食肆選購螃蟹；細菌會在死蟹內大量繁殖，因此要選擇外殼完整、有光澤和沒有異味的活蟹。