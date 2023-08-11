行街市｜土瓜灣街市豬肉$10斤！橙7個$20/ 紅衫7條$25 海鮮半斤計

土瓜灣街市地利方便，位於土瓜灣站的A出口直達，這個舊區街市向來以水果及肉類便宜見稱，而且佔地較廣，除了土瓜灣市政大廈之外，外圍的九龍城道、落山道、上鄉道及下鄉道，也有不少肉檔及菜檔，究竟土瓜灣街市有什麼值得買呢？



土瓜灣市政大廈（攝影：黃偉麟）

土瓜灣市政大廈樓高6層

土瓜灣街市以往是集中於土瓜灣市政大廈，近廿年慢慢擴展到外圍的街道，不少連鎖式肉檔及菜檔，都會集中於九龍城道及落山道一帶，因此，整個土瓜灣街市的佔地不少。土瓜灣市政大廈這個接近40年的建築物共有6層，地下及一樓分別是熟食中心及街市，而5至6樓是圖書館，天台有一個籃球場，算是比較有特色的市政大廈之一。

土瓜灣街市地利方便，位於土瓜灣站的A出口直達。（攝影：黃偉麟）

海鮮以半斤計算 價格欠缺競爭力

土瓜灣街市的海鮮並非在地下，而是在市政大廈的1樓，這個設計是一反傳統街市的常態，由於濕貨難於搬運，所以佈局上往往在地下的樓層，這樣設計要乘搭扶手電梯到1樓。這裡的海鮮檔大約有16個，分成前後2排，當中只有5檔是出售活海鮮，其餘都是冰海鮮或淡水魚為主。

記者起初一看，發現價格相當便宜，基圍蝦竟然是25元？後來細看價錢牌，原來是「半斤」，走了一圈後，發現活海鮮大部分是半斤形式，計回1斤的價錢後，便知並不便宜，大家買之前要留意。西澳龍蝦$188/隻，鮑魚$55/6隻，沙白$34/斤，黃𩶘倉$28/條，藍花蟹$128/斤，基圍蝦$25/半斤、草蝦$60半斤，三點蟹$44/半斤，這種以半斤計算的形式，在大型的市政街市比較少見。

按下圖看土瓜灣街市有哪些海鮮：

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豬肉$10斤平絕九龍區

網民不時說，要買便宜豬肉要去深水埗，但記者走畢土瓜灣街市後，發現沒有最便宜，只有更便宜，竟然有$10/斤的豬肉出售，但看似是比較肥的肥豬肉，而且不太新鮮，相信只可能作炒或炸使用。這裡的豬肉價格透明度較高，每檔都會標明不同部位的價錢，豬上肉$18至$24/斤不等，豬骨$20至$36/斤不等，另外一些腩排位置，都是$40至$60斤不等。

這種標明不同部位價格，較其他街市標明全場$28，但買時才發現只是某些部位是這個價位，來得有透明道及誠實。

按下圖看土瓜灣街市有哪些肉類：

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蔬菜繼續被連鎖店攻陷 水果選擇不少於果欄

蔬菜檔一如以往，連鎖店集中於街舖，分佈於九龍城道及落山道一帶，以廉價的直銷菜作招徠，大約5時許已出現例牌的$10/3份蔬菜，而當造的菜心是$16/2斤，剛上市的芥蘭$18/2斤，粟米$10/4條，白通菜$8/札，價格與其他街市接近。

不少網民說土瓜灣最抵是$20/7個的澳洲橙，差不多每檔都是這個價位，有一檔更出售多種不同種類的橙，如血橙$30/7個，新奇士$20/4個，黑牌橙$30/4個，也有較便宜的澳洲及埃及橙。近期龍眼及黃皮當造，兩者都約$15至$20/磅。夏季是美國水果的當造季節，當然不少得美國布冧及桃駁梨，價錢約$10/個。有檔主推介一種近期上市的黃扁桃，是中國出產$20/4個，差不多每檔有售。

按下圖看土瓜灣街市有哪些蔬菜水果：

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特色小店不多 燒味價錢便宜

未知土瓜灣市民是否於偏愛燒味，單單是九龍城道已經有3間燒味外賣店，燒鴨價錢是$55/半隻，鹽焗雞同樣$55/半隻，滷水鴨$70/半隻，燒味價錢比較便宜，而且賣相也佳。另外，也有一間專售魚片魚蛋及水餃的店舖，如果喜歡火鍋的朋友也可前來購買。

按下圖看土瓜灣街市有哪些特色小店：

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以上價格日期：2023年8月10日17:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

