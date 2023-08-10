食物安全｜台灣驗出青提子殺蟲劑超標！C級致癌物可傷腎干擾神經

台灣台北市政府衛生局日前公佈6月份的生鮮蔬果檢驗結果，當中火鍋名店「馬辣」的無核綠提子檢測出殺蟲劑芬普尼超標。這種殺蟲劑被美國列作C級致癌物，更有干擾神經等的風險。



馬辣提子殺蟲劑超標。（台北市政府）

台灣的台北市政府衛生局在8月8日公佈6月份的生鮮蔬果檢驗結果，當中火鍋名店「馬辣」的無核綠提子被檢定為違規。它的無核綠提子含殺蟲劑芬普尼0.002ppm、芬普尼代謝物0.001ppm（標準為0.001ppm以下）屬超標。

台北市政府：若無法交代產品來源 最高可罰300萬

台灣當局已通知商户下架違規產品，而從台北市政府衛生局的報告中可見，該批違規提子的來源地為臺北市萬華區的金禾豐水果行，而水果行的入貨來源地卻未有公告。而台北市政府也對此作出補充，指若無法提供詳細產品來源證明，依台灣食品安全衛生管理法第47條，處分販售業者新臺幣3萬元至300萬元罰鍰。

馬辣提子驗出殺蟲劑芬普尼超標 C級致癌物

馬辣提子殺蟲劑芬普尼超標，據台灣大學名譽教授賴秀穗早前分享，芬普尼可用於殺蟑螂、螞蟻等，效果顯著。而美國環境保護署已將其列為C級致癌物，如果長期接觸可引致甲狀腺的腫瘤生成，如哺乳動物與其接觸亦會有神經系統被干擾的情況，同時它還有可能對肝、腎等造成危害。

台灣馬辣為火鍋名店，而香港亦有同名的火鍋放題食肆。雖然同名且商標底色、字體、風格都相當類似，但香港的馬辣並非台灣馬辣的分店，早前甚至曾有過版權風波，台灣馬辣總店亦曾發文澄清。相信是次提子殺蟲劑事件與香港馬辣未必有關。（請按下圖）

資料來源：台北市政府衛生局/台灣食育協會