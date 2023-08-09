脂肪肝｜熬夜唔傷肝！保健品冇用！肝臟權威黎青龍：補肝法只1種

肝是身體最重要的器官之一， 它可製造蛋白質、凝血素，同時還具排毒、自我再生的功能。但香港不少人都有關於肝的煩惱，如脂肪肝等。近日肝臟權威醫生黎青龍教授就在一則訪問中分享，原來真正有效的補肝方法只有1種。



飲食不當會令人肥胖，引致脂肪肝（ISTOCK）

肝臟又名沉默的器官 香港約四分一人有脂肪肝

肝臟是人體第二大器官。主要的功能包括解毒或過濾血液中的有害物質，如酒精及各種化合物。同時幫助分解脂肪、調節膽固醇和合成血漿蛋白等。由於肝臟較少神經的緣故，不產生嚴重併發症的話，市民可能難以得知自己的肝臟出了問題，因此又被稱為「沉默的器官」。

香港約四分一人有脂肪肝（ISTOCK）

本港100萬人有脂肪肝！嚴重恐至肝癌肝硬化

香港中文大學過去一項研究發現，本港約有100萬人患上脂肪肝，佔成年人口的27%，是亞洲地區最高。脂肪肝是指肝臟積聚過量的脂肪，一般肝臟脂肪含量低於5%，當肝臟脂肪比例>5%或以上，便已成為脂肪肝。它亦有機會演變成其他嚴重疾病，例如肝硬化、肝癌等，嚴重者更有生命危險。

熬夜其實唔傷肝 權威醫生：更應重視喝酒量

黎青龍教授指，熬夜其實唔傷肝。（ISTOCK）

坊間一直有傳言指，夜瞓、熬夜，甚至心情差都會對肝臟造成壞影響，但近日肝臟權威醫生黎青龍教授就在一則訪問中分享，其實熬夜、心情等因素根本不會傷肝！黎青龍教授解釋，肝臟其實24小時都在工作，和人體睡覺沒太大關係。

傷肝飲食（按圖👇👇👇）

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肝臟健康｜6大傷肝食物要少吃！這種維他命補太多恐讓肝負擔變重

男士1 天勿喝多過2杯酒 女士最多1杯

黎青龍教授更指，相比於睡眠，護肝更應重視的是酒精。他提醒大家如果要喝酒，男士一天勿喝多過兩杯酒，而女士則不要多過一杯，不管是紅酒、白酒、威士忌都一樣。而如果是乙型或丙型肝炎的帶菌者，更應該直接不要喝酒。

權威醫生：補肝方法只1種——減肥！護肝補品都沒用

黎青龍教授指，真正的補肝方法只有減肥1種。因為肥胖會引致脂肪肝，而脂肪肝可說是香港肝臟的最大問題。他提醒大眾，運動本身是不能減肥的，最重要是從飲食入手，他建議減肥人士在運動後不要過量攝取食物、吃少點澱粉。而果糖除了會積累脂肪外，同時還會傷肝，因此最好要戒果糖。（請按下圖）

黎青龍教授同時亦向大眾說明，根本沒有什麼藥物可以補肝，提醒大眾別要吃什麼特別的補肝藥物，更仔細叮嚀，所有放進口的藥物都要了解清楚它是否有什麼副作用。平日看醫生所給的藥物，都有醫生處方、說明和負責，而市面上的護肝補品就要我們小心看清楚了。

資料來源：健康嗎youtube