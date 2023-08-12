科技海綿｜三聚氰胺所製？膠碗膠碟都有佢　用錯增致癌腎衰竭風險

科技海綿聲稱無需使用清潔劑，靠清水和海綿本身就能去除污漬，效果相當神奇。但這種海綿實質由三聚氰胺所製，具健康風險。而平日所用的不少餐具，其實都是用同一種物質所成。它們又是否有安全風險呢？



科技海綿主打無需使用清潔劑，靠清水就能去除灶頭、鞋子等的污漬，但錯誤使用或暗藏致癌風險。（資料圖片）

科學海綿由三聚氰胺所製 含致癌傷腎、肝的風險

科技海綿亦被叫作「三聚氰胺泡棉（Melamine foam）」，它聲稱無需使用清潔劑，靠清水和海綿本身就能去除污漬。科技海綿是用「美耐皿」發泡而成，有彈性、不易吸水等的特性，亦即是「三聚氰胺」與「甲醛」的聚合物。因三聚氰胺的結構分子體積小，令它具有仿似「磨砂」一樣的功能，不用清潔劑就能深入肉眼看不見的物品凹槽清潔徹底。

請按圖看使用「科技海綿」注意事項：

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但因為科學海綿由三聚氰胺和甲醛所製，在遇熱、酸或含有油脂的環境下便會釋放出三聚氰胺（Melamine）。根據台灣環境毒物研究中心的資料，溫度愈高、當中釋出三聚氰胺的量就愈多，加上三聚氰胺和甲醛會都可以溶於水中，長期使用令身體吸收其化學物質的話，不但會增加肝、腎與膀胱的病變可能，還會增加罹患鼻咽癌、白血病的風險。

「美耐皿餐具」同樣由三聚氰胺所製 使用錯誤同樣有害

美耐皿餐具即仿瓷餐具，在日常的膠碗膠碟都有它的影子。台灣的高醫環境職業醫療中心主任吳明蒼指，美耐皿餐具盛裝的食物若超過攝氏70、80度，就會開始溶出三聚氰胺。而某些劣質美耐皿裝攝氏40度的溫食物，就已經會開始溶出三聚氰胺，但美耐皿的品質優劣無法從外觀分辨。

吳明蒼指，美耐皿餐具其實只應裝冷食，不裝熱食，也不可微波。食安中心也曾提醒市民，使用仿瓷餐具的要點：

1按照產品說明和指示使用仿瓷餐具。

2切勿使用破裂或表面破損的仿瓷餐具。

3切勿使用仿瓷餐具加熱或烹煮食物。

4切勿把仿瓷餐具放進微波爐或傳統焗爐內使用。

5切勿以仿瓷餐具盛載熱油或強酸食物。

6如用仿瓷餐具盛載高溫的油炸食物，應待食物稍為冷卻後，才把食物放進餐具內。

7清潔仿瓷餐具時，切勿使用含砂質的清潔劑、可刮花餐具的清潔用具或強力化學物，以免損毀餐具表面。

資料來源：康健/食安中心