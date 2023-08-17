消化不良｜蛋黃紓緩腸胃炎助傷口癒合　營養師推5食物減腸胃不適

腸胃不適有很多原因，可能是進食難以消化的食物，也有機會是壓力或緊張，而且研究拍出，大腦和腸道之間存在聯連，情緒及焦慮會與消化聯繫起來。腸胃病也可能由食源性疾病或食物過敏引起。



大腦和腸道之間存在聯連，情緒及焦慮會與消化聯繫起來。（網上圖片）

BRAT護胃飲食 營養不均？

一直以來醫生都推薦BRAT飲食來治療腸胃不適（B是香蕉，R是米飯，A是蘋果，T是多士）。然而，美國兒科學會在上世紀末意識到BRAT飲食缺乏關鍵營養素後，改變了其建議。美國俄亥俄州註冊營養師Julia Zumpano表示，健康均衡的飲食比嚴格限制且清淡的BRAT飲食更有利於腸胃康復。而當腸胃不適時，也可以吃一些食物來紓緩不適問題。

按下圖看哪5種食物可以舒緩腸胃不適：

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紓緩腸胃不適5大食物

1）薑

薑有助於緩解腸胃不適，研究證明，生薑具有抗炎作用和抗氧化特性，可以保護健康細胞免受自由基造成的損害，抑制腸胃的發炎問題，並有助預防慢性疾病。

薑食品有助於緩解腸胃不適，抑制腸胃的發炎問題。（網上圖片）

2）魚肉

胃部不適也可保持正常飲食，以確保攝入身體所需的營養物質，例如蛋白質。未經調味的魚肉，是優質的蛋白質來源，並容易消化及提出飽腹感。

3）雞蛋

雞蛋是胃部不適時進食的好食物，不僅易於消化且富含蛋白質。雞蛋是蛋白質的良好來源，並且含有人體所需的氨基酸，蛋黃可以提供一些健康的脂肪酸來紓緩腸胃炎及幫助傷口癒合。

蛋黃可以提供一些健康的脂肪酸來舒緩腸胃炎症及幫助傷口癒合。（網上圖片）

4）原味希臘乳酪

希臘乳酪是蛋白質和鈣的重要來源，還含有腸道的益生菌。2022 年的一項研究表明，益生菌化合物可通過促進排便，提高排便頻率和增加糞便量來有效治療便秘。

5）洋甘菊及薄荷

洋甘菊具有紓緩噁心及抗炎特性，有助減少脹氣和緩解腸胃不適。薄荷會刺激腸道，幫助消化和便秘，並減少腹脹。飲含有這些成分的花茶可紓緩腸胃問題。

飲含有洋甘菊及薄荷的花茶可舒緩腸胃問題。（網上圖片）

5大貼士預防消化不良：

1）少食多餐

無論工作多忙三餐都要定時，不宜吃得過飽，也不宜太快，少食多餐有助減輕腸胃負荷。



2）多行少坐

一些消化功能較差的人宜多行少坐，不妨飯後散步，促進腸胃消化。



3）睡前忌太飽

睡前3小時不要吃得太飽，若覺得肚餓可吃一些梳打餅，切忌臨睡前吃高脂食物，如餐蛋即食麵，肯定難逃「消化不良」。



4）戒煙戒酒

煙酒應及早戒掉，至於咖啡因較為「削胃」，也要適可而止。



5）紓緩情緒

大腦和腸道之間存在聯連，情緒及焦慮會與消化聯繫起來，學習紓緩壓力和情緒，有助於解決腸胃問題。



腸胃不適是什麼原因造成？ 腸胃不適有很多原因，可能是進食難以消化的食物...... 預防消化不良有什麼貼士？ 無論工作多忙三餐都要進食定時，不宜吃得過飽，也不宜太快......

參考資料：U.S.NEWS／hello醫師