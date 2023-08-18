維他命K｜肺衰退因缺維他命K？增哮喘肺病風險 10食物維他命K豐富
撰文：黃偉麟
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最近一項研究發現，維他命K較低的人肺功能的衰退速度較快，並有增加呼吸道的疾病風險。我們可以透過食物來提高維他命K水平，究竟哪些食物富含維他命K？
維他命K水平較低 慢性肺阻塞風險較高
ERJ Open Research最新的研究報告發現，維他命K水平較低的參與者，其肺功能檢量結果也會較差，今次參與者人數達4000人。而他們得到慢性阻塞性肺病及哮喘風險也較高。
一種稱為Gla蛋白質有助於阻止肺組織鈣化，這種蛋白質需依賴維他命K來激活。研究又發現，根據兩項肺功能測量結果，用力肺活量和用力呼氣量，較低的維他命K水平與較差的肺功能有關。
過去很少研究維他命K和肺部疾病的關係，今次研究的Dr. Torkil Jespersen表示，希望未來更多人關心這個話題，因為對於肺病患者和維他命補充劑建議具有重要意義。
如何在飲食中攝入更多維他命K？
維他命K是一種脂溶性維他命，有維他命K1、K2和K3。維他命K有助於血小板凝固，並支持骨骼結構的蛋白質。另外，維他命K參與許多身體功能，包括維持正常血壓及降低2型糖尿病的風險。
按下圖看10大含豐富維他命K食物：
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10大食物含豐富維他命K（100克）
1）番茜
維他命K：1640微克
2）納豆
維他命K：1103微克
3）豬乸菜（莙薘菜）
維他命K：830微克
4）羽衣甘藍
維他命K：817微克
5）菠菜
維他命K：483微克
6）鵝肝
維他命K：369微克
7）椰菜花
維他命K：141微克
8）白菜
維他命K：109微克
9）牛肝
維他命K：106微克
10）豬肉
維他命K：69微克
維他命K較低的人肺功能的衰退速度較快？
一種稱為Gla蛋白質有助於阻止肺組織鈣化，這種蛋白質依賴......
如何在飲食中攝入更多維他命K？
維他命K是一種脂溶性維他命，有維他命K1、K2和K3......
參考資料：Medicalnewstoday／早安健康