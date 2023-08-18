牛肝菌｜JJ賈曉晨疑食菇中毒唔睇醫生問網友被串爆！灌5L水自救？

JJ賈曉晨疑食黑牛肝菌菇中毒不適。JJ近年專注照顧家庭，相比以往，較常在公眾眼球中出現，近日她在社交平台上表示，自己吃黑牛肝菌後感不適，懷疑自己中毒故上網求助。如真的食菇中毒市民又應怎樣做？



JJ賈曉晨疑食黑牛肝菌中毒 因忙拒求醫狂飲水自救

JJ賈曉晨日前（8月15日）在社交平台上向網友求助：「我剛剛吃了這個黑牛肝菌，現在噁心、頭暈，我是中毒了嗎？是我煮的方式不對嗎？我煎了10分鐘左右，有沒有有經驗的朋友？」

許多網友都建議JJ立即去醫院看醫生，亦有人猜測可能是黑牛肝菌未煮熟所導致。但同時亦有網友質疑，JJ懷疑自己中毒不去看醫生反上網問網友，留言指：「肯定沒事的啦，大家都被騙了，有事誰還發微博」，JJ也帶怒氣回覆：「你可以不看」。

JJ賈曉晨疑食菇中毒（JJ賈曉晨微博）

而一日後（8月16日）JJ賈曉晨也向大家報平安：「吃了蘑菇後：很快就頭暈、噁心、發低燒」、「發微博本來是想看看有沒有朋友可以給到專業的意見，或者是有同樣經歷的朋友給點意見，結果大家統一回答：讓我去醫院」、「行李沒收拾，很多事情還沒做，兩個小孩哭哭鬧鬧的。我就邊考慮去不去，邊喝水，大概喝了4000到5000毫升的水，才開始想吃東西，於是又吃了一大堆東西，主要是麵食和水果，結果到了晚上就好很多了」。

牛肝菌中毒事件不罕見 專家：至少要煮15分鐘

鄧銘澤說，牛肝菌不能生食，需要至少煮15分鐘才可令其徹底煮熟，否則有可能中毒。（羅俊文攝）

香港01早前曾採訪過港大真菌學博士、浸大國際學院（樹木管理）專修學科統籌鄧銘澤，他是本港少有的真菌專家。他指，一般在超級市場買到的牛肝菌，不能生食，而且需要至少煮15分鐘才可令其徹底煮熟，否則未能分解菌內的毒素，進食者有可能出現屙嘔等徵狀，甚至出現更嚴重的迷幻病徵，「感覺好似食咗搖頭丸。」中毒者甚至可能出現「小人國症」，眼裡的人或物全部縮細。

專家警告，如誤食未徹底煮熟的牛肝菌，或會中毒繼而產生幻覺。（羅俊文攝）

牛肝菌中毒事件其實也不罕見，單單在2018年的1月，衞生署就公布了兩宗懷疑進食牛肝菌後食物中毒的個案。而根據食安中心的資料，牛肝菌菇類共有數百種，部分帶毒性，例如黑粉孢牛肝菌、黃粉末牛肝菌及網孢海氏牛肝菌等。而不論是內地還是香港，都曾錄得進食從市場購買牛肝菌導致食物中毒的個案。

食菇中毒狂飲水自救得唔得？食安：只應立即去醫院

市面常見的美味牛肝菌多數以冷藏（左）或乾製（右）方式出售。（食物安全中心圖片）

JJ賈曉晨懷疑自己中毒後，喝了4000到5000毫升的水自救，這樣做是否正確呢？食物安全中心曾分享過關於安全食用牛肝菌菇類的資訊，食安向市民提供了3大建議：

一，不要購買懷疑摻雜了不明菇類品種的菇類產品；

二，不要購買有不衞生或變壞迹象的美味牛肝菌，亦避免購買粉塵或碎塊太多的包裝美味牛肝菌；

三，如懷疑進食菇類引致食物中毒，患者應立即求醫，並帶同未經烹煮的菇類或菇類殘餘物讓醫生察看。

資料來源：JJ賈曉晨微博/食安中心