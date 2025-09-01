椰菜是天然胃藥！1部位最珍貴營養是菜葉2倍　炒椰菜揀重身最錯

椰菜營養｜椰菜是日常常見的食材之一，不論是家常菜式、沙侓材料，或是菜餚中的配角，椰菜都經常出現。但你真的了解它嗎？椰菜有一個部分其營養價值，竟是菜葉的2倍！平日炒椰菜你是什麼選椰菜的呢？



椰菜芯營養含量高菜葉2倍（istockphoto）

椰菜心富含維他命U＝天然胃藥！含量是菜葉2倍

台灣營養師Ricky在個人頻道中推薦5種蔬菜，當中提及到椰菜中的椰菜心，其營養成分為菜葉的2倍！椰菜心比椰菜葉硬，很多人煮椰菜時會習慣把其心扔到垃圾桶，但其實這樣做最浪費。椰菜營養｜紫椰菜比椰菜維他命C多1倍 3大營養更豐富點食最吸收?

椰菜屬十字花科植物，與西蘭花、羽衣甘藍和椰菜花同科，它富含膳食纖維、抗氧化劑以及可保護胃部健康的維他命U。可謂是天然的胃藥，具抗潰瘍的作用，更可保護胃粘膜，抑制胃酸分泌，防止胃食道逆流的風險。營養師Ricky更提醒大家，因椰菜的維他命U屬水溶性，而且不耐熱，在烹煮時切記別煮過頭。

揀椰菜貼士｜炒椰菜揀重身最錯 鬆散輕身防炒菜水汪汪

挑選椰菜時，一般都會選外皮色澤光亮，且較結實和重身的椰菜，但原來這方法放在炒椰菜這方式上就不大正確。重身的椰菜當中的水分較多，用來炒菜的話，出水情況會相當嚴重；而較為鬆、輕身的椰菜就不一樣，它們菜中的水分較少，用它們炒菜可降低炒椰菜出水的情況。大家炒椰菜時可以一試。

揀蔬菜貼士｜椰菜重就好？日專家教睇個底！嫩韭菜揀細長或寬短？

按圖可看椰菜芯鑒別法：

+ 17