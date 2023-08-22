剝蛋殼貼士｜13隻烚蛋全失敗只剩蛋黃！網友分享3大關鍵1招必成功

水煮蛋方便又好料理，不過你是否遇過煮好後蛋殼卻很難剝的情況？



一位網友分享將蛋水煮完，泡了冷水降溫，沒想到剝殼的時候蛋白黏得非常緊，幾乎都快被剝光只剩蛋黃，於是向烹飪達人們求助。

網友熱議剝水煮蛋殼的秘訣（按圖看清👇👇👇）

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13顆蛋剝殼慘況 全部凹凸不平

原Po在Facebook社團《家常菜》上發文，表示自己在家裡煮了水煮蛋，想說煮完泡冷水較好剝蛋殼，結果剝殼時超慘，從照片中可以看到有13顆蛋，每顆蛋的表面都凹凸不平，她感到萬分疑惑「為什麼還會這樣，是冷水泡不夠久嗎？」

貼文一出，網友立刻紛紛留言「這蛋沒煮熟，應該要水滾五到七分鐘（關火再悶一下）」、「蛋黃還沒熟」、「電鍋內放一張餐巾紙用濕，蛋放餐巾紙上，按下電鍋煮蛋，3分鐘煮好蛋」、「用廚房紙巾包起來，用電鍋煮，每顆起來都很漂亮」、「水裡頭加些鹽、白醋，撈起泡冷水，再泡冰水，先全部在水裡敲破殼，再拿起一個個剝，成功率99%」、「我都是煮好後用冷水沖（或是泡在冷水裡剝），邊沖邊剝就很好剝」。

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許多料理高手都提到一關鍵，雞蛋太新鮮就會這樣「越新鮮的蛋越難剝，放個幾天再煮就不會了」、「蛋剛買來要放2天以後再煮就不會了，是賣蛋的教我的」、「蛋太新鮮也會，不夠熟透也會，降溫不夠也會」、「太新鮮的蛋真的都剝到厭世」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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