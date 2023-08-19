7旬翁製魚肝油補身 膽固醇水銀爆標隨時心臟病發！魚油≠魚肝油？

台灣一名70多歲老翁為了身體健康，自行在街市購買材料自製魚肝油服用，最終發現因進食自製魚肝油的緣故，體內的膽固醇、水銀都嚴重爆標。其實魚油和魚肝油兩者有什麼分別？



台7旬翁自製魚肝油覆診驚覺膽固醇、水銀嚴重爆標（istockphoto）

膽固醇、水銀嚴重爆標 恐心臟病再次復發

近日台灣苗栗縣為恭紀念醫院心臟內科醫生洪培倫在台灣媒體的訪問中，透露了一宗案例。一名周姓的7旬老翁，曾因為急性心肌梗塞（俗稱心臟病發作）進院動手術，經搶救後成功把他救回，但出院後老翁卻2年沒有覆診，直到近日才感覺身體有異，到醫院找醫生檢查。醫院的抽血報告中清楚顯示，周伯伯的血中壞膽固醇濃度完全超標，重金屬汞(水銀)和砷的濃度也嚴重超過正常範圍。

心臟內科洪培倫醫生反對市民自行提煉魚肝油（為恭醫院）

老翁買魚肝自製魚肝油 以印度古方通血管

在醫生的詢問下，周翁自信地解釋：「我自己去市場買魚的肝臟回家萃取魚肝油，聽人家說這樣可以降低血中膽固醇。另外，我也用印度通血管的古方食療法，也就是混檸檬汁、薑汁、蒜汁和蘋果醋，而且不能煮過或加熱，我覺得生吃效果最好！」

洪培倫醫生指，大型魚類可能累積較多重金屬、戴奧辛、多氯聯苯等環境毒素，尤其是「內臟」累積的濃度特別高，自行提煉的魚肝油極有可能含有重金屬超標的風險。而且這種自製方法，根本沒有任何證據顯示其有效性，老翁這樣做甚至可能導致急性心肌梗塞再次發作。

魚油、魚肝油有咩分別？用錯小心中毒

魚肝油產品是熱門保健品（istockphoto）

魚油跟魚肝油僅一字之差，但功效卻有大不同。從消委會的資料中可見，魚油指從魚的身體所提取的油類，當中含有不少DHA及EPA這兩種奧米加3脂肪酸，有助於神經發展和修復，以及幼童、胎兒的腦部發育；而魚肝油則從魚的肝臟所提取出來的油類，除了奧米加3脂肪酸外，還含有維他命A及D，有助鈣質吸收及保養眼睛。

攝取過量魚肝油 增維他命A中毒風險

雖然魚肝油是熱門保健品，但過量服用或會有維他命A中毒的風險。同時更不要如上述個案一樣，嘗試在家自行萃取魚肝油。如果身體有任何不適，都請立即去看醫生，以及遵循醫囑，避免誤信偏方對健康造成傷害。

資料來源：好醫師新聞網/消委會