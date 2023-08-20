輻射魚｜放射物超標18倍或致癌！食安破迷思防輻射2方法根本冇用

日本福島核電站事故（福島事故）發生後，日本政府計劃於2023年夏季將福島核電站產生的廢水經處理後排放出海洋。不少人擔心輻射會污染海洋環境及海產。食安中心對此十分關注，更就輻射事件向市民提出了建議及破解2大迷思。



福島魚放射物質超標18倍（資料圖片）

福島魚放射物質超標18倍 食安：正檢討管制措施

根據東京電力控股株式會社（東京電力）發出的報告，一個從福島核電站口岸區採集的魚類樣本，其放射性物質銫含量超出食品法典委員會指引限值18倍。銫可通過進食食物或喝水進入人體，進食後會被血液吸收，進入身體各處，主要蓄積在肌肉中。進食有關魚類或會對健康構成風險，增加患癌的機會。

一旦日本當局開始排放福島核廢水，香港政府將擴大日本進口食品的禁制範圍。（資料圖片）

對此，食安中心已調整相應的監測工作，並加強對日本進口水產品的檢測。而事實上，食安中心已於6月中起全面提升日本進口食品的檢測範圍，檢測所有由日本進口的水產品，亦會因應最新的情況、動態，去檢討對日本進口食品的進口管制措施。而日前（8月16日）食安中心就向市民提出了關於對應核事故的建議及破解2大迷思。

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迷思1：進食碘含量豐富的食物（如碘鹽）可作預防措施？

沒有科學證據顯示碘鹽有著類似的輻射防護效果。（istockphoto）

在過去或涉及放射性碘的核事故中，衞生當局會派發碘片，以阻止甲狀腺攝取放射性碘，來作為防護輻射影響的一種保護措施。

然而，沒有科學證據顯示碘含量豐富的食物和碘鹽跟碘片有著類似的輻射防護效果。此外，碘鹽的碘含量相對低，每日要進食2.5至5公斤碘鹽，才相當於吸收一顆碘片所含的碘。進食過量的食鹽有損健康，特別是本身患有高血壓、心臟病或腎病的人士。

迷思2：自購的便攜式輻射檢測儀可測量輻射水平？

曾有內地人帶便攜式輻射檢測儀器遊日（小紅書圖片）

專業用的離子輻射檢測儀（一般稱為核輻射檢測儀）應具備所須的準確度和靈敏度，並需由專業機構作定期校正，而一般自購的便攜式輻射檢測儀器，未必能達至所需的測量要求，亦可能沒有相關的專業認證和校準。

因此，網上自行購買的便攜式輻射檢測儀器根本不能取代專業設備、人員所進行的輻射監測和評估。市民若使用上述機器其實很難正確評估出食物的輻射水平，故食安中心亦不建議市民這樣做。

食安中心給市民的建議

食安中心會根據本港和日本的抽驗結果，視乎需要調整各縣進口的不同食物組別的抽驗樣本比例。（食物安全中心網頁）

食安中心提醒市民，中心會採取多項有效措施去應對輻射食品的危機，本港市面上供應的食物不會有大量輻射污染。同時食安中心會進一步加強向公眾發放檢測結果和日本食品的安全資訊，釋除市民的疑慮，包括公布日本進口食品樣本輻射檢測結果。市民不必過於憂慮。