食物中毒｜婦疑食芋頭中毒口痺呼吸衰竭！芋頭≠海芋分辨9招咪食錯

衞生署衞生防護中心日前（18日）公布，一名69歲婦人食野生芋頭後食物中毒，疑是誤食海芋致麻痺、呼吸因難等徵狀。海芋中含有草酸鈣針晶體會致食物中毒，它和芋頭相當似，有9貼士可幫助分辨。



衞生署公布，一名女子食芋頭後中毒，疑是誤食海芋。（istockphoto）

69歲婦疑食野生海芋中毒 口腔麻痺呼吸困難

衞生署衞生防護中心在8月18日公布，一名69歲女子於8月17日大埔區，進食由朋友送贈、從內地帶回來的野生芋頭後，隨即出現口部麻痺、口腔灼熱及呼吸困難，甚至呼吸衰竭。她由17日向私家醫生求診後，18日到北區醫院急症室求助，同日入院接受進一步治療，現時情況穩定，臨床診斷為懷疑草酸鈣針晶體中毒。

海芋雖與芋頭相似，但其實有毒。（資料圖片/郭健蓮攝）

清除毒物草酸鈣 清洗烹煮都冇用

衞生署衞生防護中心提醒市民，草酸鈣晶體不溶於水，而且耐熱，因此清洗及烹煮均不能清除有毒植物中的草酸鈣。衛生署叮嚀市民，切勿採食野生植物，留意含草酸鈣針晶體的蔬菜，避免這些植物污染其他供食用的蔬菜，慎防誤食海芋中毒。

海芋含草酸鈣針晶體可致中毒 食安4大建議防毒

芋頭不僅可以配製各種菜式，還可以做甜品，是很受歡迎的食材。然而，有些外形與芋頭相似的植物（例如海芋）卻含有毒素，誤食會引致中毒，常見症狀包括舌頭、口部與唇部麻痺和出現灼熱感覺，舌頭或唇部脹大，亦有部分案例會有腸胃不適、噁心、肚痛等情況。

海芋的根部滿佈草酸鈣針晶體，也是毒素之一。（TVB節目《東張西望》截圖）

與其他形狀的草酸鈣相比，針狀草酸鈣造成的損害及刺激性被認為是最強的。食安中心為此向消費者提出了4大建議去避免草酸鈣的食物中毒：

1.野生植物可能有毒(例如野芋)，切勿採食。

2.向可靠的供應商購買蔬菜。

3.去除任何混在蔬菜中的不明植物及異物。

4.進食後如感到不適，應立即求醫。如有剩餘的食物，亦應一併帶往就診。

海芋、芋頭分辨9貼士 小心分清勿誤食！

食物安全中心呼籲大家切勿採食野生植物，但如上述的69歲女事主的事例，意外的發生未必是自己野外採摘所致，也可以是源於親朋好友送贈。同時也有個案是店家用海芋葉作為擺盤，不慎令顧客中毒的事件。故分辨海芋、芋頭的方法就顯得尤其重要。

按圖看9個分辨海芋跟芋頭貼士：

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1. 海芋的葉面較亮澤、光滑；芋頭的葉面沒有海芋的亮澤，比較啞色，海芋的葉比芋頭的葉較大。



2. 如灑水於海芋的葉面上，會看到水分停留在葉面上；相反灑水於芋頭的葉面上，水分不會散更會聚集在一起，這是因為芋頭的葉面上有絨毛，令葉面密封所以會令水分聚集。



3. 海芋的莖部折斷後會有汁液滲出，接觸後有機會出現皮膚敏感。



4. 由於海芋一般都是打橫生長，可以生長至很大，長度亦可以無限；相反芋頭外型會比較飽滿完整，比海芋的更粗大。



5. 洗淨後，海芋的表皮較深色；而芋頭的表皮較淺色。



6. 削皮時海芋明顯的比較難削，根位特別硬；而芋頭則容易削皮，肉質較軟。



7. 海芋比較硬身，需要很用力才可以切開。



8. 切開後最明顯的是芋頭會有一點點的紫色紋理，相反海芋並沒有任何紋理，只有白色。



9. 煮熟後的芋頭較粉，並有濃濃的芋頭香；煮熟後的海芋很硬，需用刀才能切開，而且並沒有任何氣味。

