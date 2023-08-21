抗壓三餸一湯|茄子煎蛋+汁燒三文魚+抹茶芝士蛋糕+百合淮山黃豆湯

在香港這個高壓城市，人人都有壓力，大家需要抗壓力，想要放鬆心情，不妨試試從飲食開始。這次我們將介紹抗壓放鬆三餸一湯！



茄子煎蛋

茄子含有維他命A、B、C、P，以及鈣、磷、鎂、鉀、鐵、銅等營養素。它有助於放鬆肌肉、調節眼力，紫色的外皮也含有抗自由基的多酚類化合物。而當中的維他命B1、膽鹼、鈣質，不但可幫助維持神經穩定、維持腦細胞功能正常，還可以抒壓，幫助放鬆心情！

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茄子煎蛋食譜

汁燒三文魚

三文魚含有豐富的營養，當中的DHA和EPA，可以清除血管內的有害物質、保持血管彈性及暢通。而且當中還含大量的奧米加3，可以加強記憶力、調節情緒、減壓抒壓、放鬆心情，令人更感愉悅等，大家不妨一試。

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汁燒三文魚食譜

抹茶芝士蛋糕

想要心情愉快又放鬆，甜品是一種相當有效的食物！甜點中的糖分可激活腦內的多巴胺受體，增加血液中的多巴胺，令人感覺更加快樂。而抹茶中的茶胺酸可以進入身體的大腦屏障，抑制腦中神經的過度興奮，幫助放鬆，是對身體、心情相關有益的食材。

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電飯煲綠茶芝士蛋糕食譜

鮮百合淮山無花果黃豆湯

鮮百合淮山無花果黃豆湯因為具有養陰生津的功效，所以相當適宜在「立秋」後飲用。而且百合入心經，性微寒，可寧心安神、清心除煩，更有效紓緩抑鬱、失眠等的情況。大家若感到壓力太大、心情不佳煩躁、憂鬱，想試試利用飲食抒壓放鬆時大可試試。

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