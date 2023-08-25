鼻咽癌｜無故流鼻血要小心！愛吃鹹魚發病率高25倍？6食物助預防

鼻咽癌較多發生在中國南方，亦是本港最常見的癌症之一，2019年鼻咽癌的新症共有791宗。 雖然，鼻咽癌近年在香港的病發率持續下降，但仍是位踞香港十大癌症之列。



鼻咽癌每88位男性有1位易中招

鼻咽癌常見的病發年齡介乎40至60歲，男女比例約3比1，每88位男性當中會有一位有機會患鼻咽癌，而且多數發病者為長者。目前醫學界普遍認為鼻咽癌是由遺傳及環境因素相互影響而產生。

鼻咽癌近年在香港的病發率持續下降，但是仍位踞香港十大癌症之列。（香港癌症基金會）

鼻咽癌成因：

1）家族遺傳



患者的兄弟姐妹及近親罹患鼻咽癌的風險比一般人高。

2）環境因素



某些生活習慣會增加患上鼻咽癌的風險。例如廣東、福建、港澳、台灣沿岸一帶便屬高發病率的地方，其中廣東的發病率為世界平均值的25倍，有說這是因為區內居民嗜吃鹹魚等含致癌物食物，長期食用會增加患上鼻咽癌的風險。

3）EB病毒



EB病毒感染與鼻咽癌關聯度極高，大部分患者的鼻咽癌細胞內都可發現EB病毒的DNA。

鼻咽癌症狀有頸淋巴結腫大。（網上圖片）

鼻咽癌的症狀

初期症狀：

頸淋巴結腫大、無故流鼻血、咳嗽帶血、鼻塞、鼻涕後滴、耳鳴或聽覺失靈。



晚期症狀

持續性偏頭痛，晚間更為嚴重、面部麻痺、視覺影象重複或斜視、吞嚥困難、聲音沙啞、牙關緊閉、體力下降、消瘦。



按下圖看中醫推介預防鼻咽癌6大食物：

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中醫推介預防鼻咽癌6大食物

1）蓮子

蓮子為睡蓮科植物蓮的種子，含有一種黃心樹寧鹼，不僅能夠阻止亞硝酸的生成，而且還具有消熱、消炎及抑制鼻咽癌細胞的能力，對防治鼻咽癌有重要作用。

蓮子有消熱、消炎及抑制鼻咽癌細胞的能力。（網上圖片）

2）蘋果

蘋果含豐富的膳食纖維，而且還含有多種抗氧化物質，如槲皮素、兒茶酚、表兒茶酚等，這些抗氧化物質能夠降低癌症的風險。蘋果能夠阻礙致癌物質亞硝胺的生成，破壞癌細胞增生時產生的某種酶活性。

3）菇類

菇類的抗癌功效非常突出，所含的香菇多糖能有效增強細胞免疫力，有類似於補氣的作用，經常食用能夠有效降低罹患癌症的風險。

4）海带

海帶、紫菜及裙帶菜等海藻類食品都具有一定的抗癌作用。研究發現癌症患者的血液多呈酸性，而海帶含鈣量較高，能調節和平衡血液的酸鹼度，起到防癌的作用。而且所含的纖維不易被消化，能增加大便量，促進腸內致癌物的排泄，有助人體防癌。

海帶含鈣量較高，能調節和平衡血液的酸鹼度，起到防癌的作用。（網上圖片）

5）茶葉

飲茶能夠增加血液中的白血球和淋巴細胞的數量，從而提高機體的免疫功能，降低患病風險，而且茶葉還能夠阻斷人體內亞硝胺的合成而起到抗癌的作用。目前茶葉中茶多酚的抗癌作用已得到世界的認可。

6）大豆

大豆含有多種具有抗癌功效的物質，如異黃酮、皂昔、蛋白酶抑制劑、肌醇六磷酸酶和植物固醇，這些物質能夠使癌症風險減半，因此，日常生活中食用大豆或豆制品，有助降低患癌風險。

大豆含有多種具有抗癌功效的物質，如異黃酮和植物固醇。（網上圖片）

鄭州希福中醫腫瘤醫院院長袁希福

參考資料：香港癌症基金會／鄭州希福中醫腫瘤醫院