鴨脷洲街市｜2人食角螺後神經中毒！5大高危螺 致命率50%熟都冇用

衞生署衞生防護中心昨日（21日）正調查一宗懷疑神經性貝類毒素中毒的個案，涉及兩名病人，他們在鴨脷洲街市購入角螺食後中毒，到醫院求診。除了角螺外，其實還有好幾種螺都富有嚴重毒素，有些死亡率更高達50%，就算煮熟都冇用！



初步調查顯示，懷疑神經性貝類毒素中毒的角螺購自鴨脷洲街市「榮興鮮魚」的海鮮檔。 (資料圖片)

2人進食鴨脷洲街市「榮興鮮魚」角螺 神經中毒

衞生署衞生防護中心昨日（21日）正調查一宗懷疑神經性貝類毒素中毒的個案，涉及兩名病人。個案分別涉及一名42歲的女子及一名45歲的男子，他們8月20日下午在家中一同食用蒸角螺後，約數分鐘至3小時後出現舌頭刺痛、嘔吐和腹瀉。兩名病人同日到將軍澳醫院求醫，毋須入院，兩人情況穩定。

有關角螺購自鴨脷洲街市「榮興鮮魚」的海鮮檔。衞生防護中心及食物環境衞生署的調查仍繼續進行。神經性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。

盤點5大高危螺 最危險的死亡率達50%煮熟都冇用

螺是相當常見的食材（istockphoto）

螺是日常常見的海產，也是不少人都喜歡的食材，螺的種類有很多，不同的大小、品種，都會令其風味不一。有些螺適合白灼，有些適合煮湯，但同時亦有些毒性較高要小心，甚至有的是完全不適宜食用！以下筆者盤點5大高危螺，大家記得小心提防。

1.織紋螺

織紋螺俗稱海絲螺、海螄螺、麥螺或白螺等，每年4月到9月是織紋螺的當造期，亦是毒性最強的時間！它含有河豚毒素，這毒素不管是煮沸、醃漬、日曬都無法去除。它潛伏期最短為5分鐘，可在短時間內侵蝕中樞神經系統，導致頭暈、嘔吐、肌肉麻痺，死亡率約50%，目前尚無特效治療解毒藥物。

織紋螺（網上圖片）

內地官方已明文禁止進行買賣織紋螺，但仍有食織紋螺中毒的個案出現：2015年5月，莆田一名2歲男童吃織紋螺後中毒成為植物人；2005年7月14日，福建寧德市漁民陳某因食用織紋螺中毒，經搶救無效死亡。

2.翡翠螺

翡翠螺肉質彈牙，是許多人都喜歡的螺種，但正因如此，中毒的機率就更高。衛生防護中心曾在2020年10月公佈一個案，一個三口之家在家中食用翡翠螺後，出現視力模糊及嘴邊和舌頭麻痺等的中毒徵狀，相信由麻痺性貝類毒素引起。

3.福壽螺

福壽螺外表和可食用的田螺相似（網上圖片）

福壽螺外表和可食用的田螺相似，但個頭比田螺大很多，外殼呈淡橄欖綠色或黃褐色。一個福壽螺體內的寄生蟲可以多達6000條，若是未煮熟即食用，極易引發食源性廣州管圓線蟲病，幼蟲會侵入人腦，損害中樞神經系統，引起嗜酸細胞增多性腦膜炎，嚴重者可能癱瘓，甚至死亡，目前已經被列為重大危險性農業外來入侵生物之一。

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4.花螺

辣酒煮花螺（資料圖片）

花螺外貌有點和東風螺相似，且都是人們所喜歡的食材，但千萬不要因此而掉以輕心！花螺體內有寄生蟲，必須煮熟後吃，且同樣有中毒風險。2021年11月，食安中心公布的一宗食物中毒的個案當中涉事食物的其一則為一道辣煮花螺，懷疑其食物受副溶血性弧菌污染。

5.紅螺

紅螺別名皺紅螺，是中國內地相當受歡迎的食材。但當中存有的寄生蟲也不低，必須燒煮10分鐘以上，以防止病菌和寄生蟲感染。另外它的腦神經分泌的物質會引起食物中毒，食用前需去掉頭部。

資料來源：食安中心/福州市政府/衛生防護中心/東南早報/ETtoday新聞/福建省海洋與漁業局