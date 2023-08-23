驗孕棒唔只驗孕呈陽性或患○○癌？男人都用得！3食物降風險忌吃1物

睪丸癌可謂是男性聞風喪膽的疾病之一，香港衛生署更把它列男性常見疾病之一。最近英國醫療體系更和超市合作，在內衣上貼上標籤，呼籲人們加強對睾丸癌的關注。曾有一男子用驗孕棒測出懷孕，結果竟是患上睪丸癌。有4類食物可降低患睪丸癌的機率，忌吃1類食物，壯陽食物又可以吃嗎？



睪丸癌好發於年青男性（istockphoto）

睪丸癌好發於年輕男性 驗孕棒呈陽性即患癌？

據BBC報道，英國國民醫療服務體系最近和超市合作，在內衣上貼上標籤，呼籲人們加強對乳腺癌、睾丸癌的關注。睪丸癌是男性睪丸的細胞異常生長所形成的癌病，雖然睪丸癌在港並非常見的癌症，每10萬人中只有約3至4人會患上，但其實香港衛生署已把睪丸癌列至男性常見疾病的一欄。而根據衛生署資料，睪丸癌與其他常見的男性癌症不同，它好發於45歲以下的年輕男性，成因不明。

上圖為英國一名19歲少年，他用驗孕棒驗尿，並診斷出罹患睪丸癌第四期。（the telegraph）

2014年8月，英國一名19歲少年體內有一顆腫瘤，並已擴散到肺部，但是不確定罹患何種癌症。在醫生的建議下，他用驗孕棒驗尿，並診斷出罹患睪丸癌第四期。萬幸他在接受化療和手術後已康復。

驗孕棒原理與睪丸癌指標相同

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑在一篇報道中指，驗孕棒原理為偵測「絨毛膜性腺刺激素」β-hCG，與LDH（乳酸脫氫酶）、AFP（甲型胎兒蛋白），這其實也是睪丸癌3大指標。因此驗孕棒測睪丸癌確是有根據且合理，但若發現身體有不妥，還是應該去看專業醫生。

降睪丸癌機率3類食物 木耳、大豆

含豐富硒的食物可提高抗氧化的能力（istockphoto）

睪丸癌雖是香港較罕見的癌症，但同時亦是男性聞風喪膽的疾病之一，所幸3類食物降睪丸癌機率：

一，含有茄紅素的食物，茄紅素屬於天然胡蘿蔔素，可補充男性活力，降低菸、酒傷害；

二，含豐富硒的食物，如瘦肉、木耳等，它可提高抗氧化的能力；

三，豆類，大豆異黃酮具有抗癌作用。

牛奶、乳製品忌用（istockphoto）

牛奶、乳製品要慎吃！死亡率較高

台灣忠孝泌尿專科醫院則指，如想降低睪丸癌、前列腺癌等風險，要慎吃牛奶、乳製品，如已患上更要忌用。根據醫院的資料指，經常飲用高脂鮮奶或是高脂肪的乳製品，診斷出罹患攝護腺癌的死亡性較高。醫生提醒大眾，如真要用，建議選擇低脂鮮奶為佳。

睪丸癌、前列腺癌可食壯陽物嗎？醫生：萬萬不可！

台北市立聯合醫院泌尿科醫師黃建榮曾在網絡中指出，睪丸癌、前列腺癌的癌細胞生長，需要男性荷爾蒙（睪固酮）刺激，因此睪固酮素就好像是前列腺癌、睪丸癌生長的肥料。在不知道自己是否有攝護腺癌的可能情況下，貿然地自行補充、刺激荷爾蒙增張是非常危險的，此時萬一體內有潛藏的攝護腺癌細胞，就會被刺激而大量生長。

資料來源：BBC/良醫健康/the telegraph/ETtoday健康雲/忠孝泌尿專科醫院