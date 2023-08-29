食物安全｜恒德行蜜棗含防腐劑違規停售！1類人高危可致呼吸困難

食安中心昨天（28日）公布，有一批預先包裝蜜棗樣本含違規防腐劑二氧化硫，已指令其將受影響批次產品停售及下架。食安中心提醒，市民應停止食用受影響批次產品。有研究指，攝取二氧化硫可致過敏、呼吸困難甚至致命。



「恒德行」蜜棗含違規防腐劑二氧化硫（hktvmall）

「恒德行」蜜棗含違規防腐劑 食安：請停止食用

涉事的預先包裝蜜棗樣本為「恒德行」淨重300克的蜜棗，其產地源自中國，該批次的食用最佳日期為2024年7月1日，經銷商是恒德行貿易公司。

「恒德行」蜜棗含違規防腐劑二氧化硫（hktvmall）

食安中心發言人表示：「中心透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述樣本作檢測，結果顯示樣本含二氧化硫，雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。

「中心已知會涉事網上商店及經銷商上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商已按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線6098 7030，查詢上述產品的回收事宜。」食安亦指會繼續跟進事件和採取適當行動。

二氧化硫（亞硫酸鹽）可作防腐 常見於香腸、醃菜中

食安中心公布，一批預先包裝蜜棗樣本含違規防腐劑二氧化硫（資料圖片）

食安中心指，二氧化硫又名亞硫酸鹽，是一組天然存在於人體和部分食物中的化學物。在葡萄酒發酵前的釀酒過程中添加，可以殺死可影響質量的微生物，此外，亞硫酸鹽亦會經常添加在乾果、醃菜及香腸中作為防腐劑。法例規定，如食物濃度達到或超過百萬分之十的亞硫酸鹽組成或含有上述濃度的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別（例如防腐劑）及其名稱須在配料表中指明。

亞硫酸鹽過敏可致呼吸困難或致命 哮喘患者要小心

亞硫酸鹽會添加在香腸中作為防腐劑。（圖片資料：ISTOCK）

據食安中心的資料，二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

醫學博士Daniel More, MD就曾在醫學網站上分享，亞硫酸鹽過敏其實可以發生在任何人身上，但最常見於哮喘患者。其過敏反應包括氣喘、咳嗽和哮喘發作、呼吸困難，嚴重者更可致蕁麻疹、喉嚨或頸部腫脹甚至致命。

資料來源：食安中心/verywellhealth