假鴨血｜北京市場9成假？混豬血含甲醛可致腎衰竭！1隻筷子辨真假

鴨血可謂是麻辣火鍋的靈魂之一！很多人吃麻辣燙、火鍋時，都一定要點上一客麻辣鴨血。但鴨血其實也有分真假，假鴨血不單止味道欠佳，更有可能對身體造成影響，真假鴨血你會分辨嗎？



鴨血可謂是麻辣火鍋的靈魂之一！（istockphoto）

鴨血性寒可補血解毒 熱量低蛋白質高

鴨血味鹹性寒，能補血、解毒，《本草便讀》也有記載：「解中生金、生銀、砒霜諸毒。」但又指「鴨血功專解毒，但須熱飲方解，亦古今相傳之法」。而我們現在吃一片片的鴨血，雖沒有生飲般這樣強的解毒功效，但仍是高蛋白質、低熱量，富飽足感的食物！

鴨血3大好處（按圖了解👇👇👇）

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鴨血有真假！北京市場9成假混豬血含甲醛

鴨血營養成分高，但假鴨血就絕對相反！喜歡北上遊玩，吃喝玩樂的市民就小心了！中國內地的央視新聞曾接到觀眾舉報，北京市場九成的鴨血都是假鴨血，甚至是含有甲醛的有毒鴨血。

鴨血都分真假！（istockphoto）

央視及後到街邊麻辣燙、知名餐廳如小肥羊等火鍋店購買鴨血並進行檢驗，檢測報告顯示，三份鴨血樣品均檢出豬源性成分，而街邊麻辣燙所用的豬血甚至檢出高濃度的非法添加劑甲醛。根據食安中心的資料，大量甲醛攝入可會造成代謝性酸中毒、中樞神經系統抑制、昏迷、呼吸窘迫，腎功能衰竭等。曾經有報道，成年人喝下30毫升37%濃度的甲醛可致死。

假的鴨血基本都是用劣質的豬血或牛血製成的（istockphoto）

雖然事後小肥羊等公司都發聲明表示已停銷售鴨血產品，但也僅下架了涉事餐廳的相關產品。關於街邊麻辣燙的消息更是沒有下文，還請大家小心為上！

真假鴨血5大不同 1隻筷子辨出劣質貨

假的鴨血基本都是用劣質的豬血或牛血製成，為了增加鴨血的防腐和韌性，一些不法商人還可能加入甲醛、工業色素等，會對人體的肝臟和腎臟造成傷害。想要分清真假鴨血，有5種方法：

假的鴨血基本都是用劣質的豬血或牛血製成的（istockphoto）

1.氣孔：真鴨血氣孔少，且質地嫩滑，挑在筷子上面有彈性，吃在嘴裡像豆腐一樣。



2.顏色：一般真鴨血比起豬血顏色要暗，呈暗紅色，彈性較好；假鴨血一般呈咖啡色。



3.味道：真鴨血沒有血腥味，而是飄著一股鴨香，因為加工過程中經過高溫脫氣脫味處理。而假的鴨血切開後，內裡呈蜂窩狀氣孔，因加工過程中往往添加一些澱粉和其他化學物，所以較有韌性，可以拉伸，真鴨血則比較脆。



4.口感：真假鴨血口感也很不一樣，真鴨血很嫩，有香味；假鴨血吃起來沒有什麼味道，而且比較韌，像吃果凍似的。



5易碎：.最簡單的方法是用筷子夾，夾不斷的就是假鴨血，很容易夾碎的就是真鴨血。



資料來源：食安中心/央視新聞