蝦保鮮｜網民製冰蝦磚幾天即變黑！3原因與新鮮度無關做錯1步出事

蝦是很多人都喜歡的食材，更可謂是街市買餸的「兵家必爭之選」！買多了吃不完，可以自製冰蝦磚，平常放一兩月都沒問題，但近日有人在網上分享自己做冰蝦磚的經歷，放幾天便變黑，不知什麼原因？行內人分析有3大可能。



蝦、蠔、蟹同樣含豐富鋅，深受大眾歡迎。(VCG)

冰蝦磚可延長鮮蝦保鮮期 網民：2個月都冇事

冰蝦磚是指把鮮蝦加水冰封，讓它成為一座冰磚利於冷藏。買回來的鮮蝦毋須清洗，放進盛器加水至完全蓋過面，加蓋後直接放冰格，可存放1-2星期。再吃時，拿出冰磚，可直接沖水解凍，且解凍後鮮蝦仍保持完整結實有光澤！這方法可以防止蝦在冷凍期間水分流失，保留最大程度的鮮味和口感。更有網民指，自己用這方法試過雪兩個月都冇事！

按圖看冰蝦磚保鮮方法：

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網民製冰蝦磚但蝦頭竟變黑！水溫是關鍵？

近日有網民在facebook香港街市魚類海鮮研究社上分享，自己製作了好幾盒冰蝦磚，之前試過雪兩個月都冇事，但這次的蝦卻只雪了好幾天就已經變黑，故發文希望大家討論找出原因。

網民製冰蝦磚但蝦頭竟變黑（香港街市魚類海鮮研究社）

事件引起不少網民熱議，有網民指要點其實是要加鹽水：「要鹽水急凍，賣魚佬教」、「應該用海鹽開淡鹽水，浸過啲蝦，然後放落冰格」、「要放水，最好咸水一齊冰雪佢」；亦有指其實和溫度有關：「應該要浸水一齊冰，就唔會黑」、「重點係D室溫水唔夠凍！雪櫃又凍唔切D水，導致蝦頭蝦身變黑，所以只需要室溫水加冰或者用凍水都可以解決發黑問題。但都係建議加冰！加幾多要視實際室溫水溫度而定！」

香港街市魚類海鮮研究社社長：勿用鹹水！

雖然有很多人都指，製作冰蝦磚要加鹽水，但香港街市魚類海鮮研究社社長就在貼文下留言指：「千祈千祈唔好用鹹水，話用鹹水D一定係冇做個冰蝦磚，用鹹水D蝦之後會鹹到爆炸」，其後事主亦補充，指自己是用淡水冰封的，全部都有水蓋過面冰封，之前製作時都沒有變黑的情況。

蝦變黑3大原因 不一定是不新鮮

根據台灣《行政院農業委員會》官網分享，蝦變黑是由於體內酵素作用形成黑色素，跟鮮度沒有直接關係。蝦子的頭、殼、腳、液汁和血液中存在著活性很強的酪氨酸酵素，可將酪氨酸分解，再經非酵素性的氧化和重合而形成黑色色素，使其變黑。

蝦變黑3大原因，按圖了解︰

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資料來源：台灣《行政院農業委員會》官網/facebook香港街市魚類海鮮研究社