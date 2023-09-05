桃營養｜白桃甜 黃桃爽降血壓防衰老勿放雪櫃！哪種維他命C多2倍?

日本桃產季為5月至9月，香港是其中一個入口最多日本桃的地方，但桃有很多種，黃桃、白桃你會分嗎？口感、質地、營養、顏色原來都有分別！細分原來可多達60多種！



桃可說是夏天的代表性水果之一（istockphoto）

黃桃、白桃口感質地營養全分析

桃是不少人喜歡的水果之一，日本山形縣盛產桃的安斯利農場就曾在官網介紹過兩者的分別。白桃外皮為白色，其果肉都為白色或淡黃色，而黃桃不管是外皮還是果肉都是黃。兩者都帶有輕微的粉紅色調，但您可以清楚地區分白色和黃色。

白桃、黃桃品種細分可多達60多種（豊洲市場ドットコムX）

白桃甜 黃桃爽

就口味和質地而言，白桃甜度強，酸度低，果肉柔軟多汁，常用於果醬、蜜餞、蛋糕和蛋撻等糖果中；而黃桃味道濃郁，甜酸口味較平衡，而果肉普遍都有點硬，有嚼勁，甚至有爽口脆身的感覺，它常用於燉菜、燒烤等菜餚中。

黃桃味道濃郁（istockphoto）

白桃維他命C＝黃桃2倍！鉀離子更高

安斯利農場指，按每個計算，白桃1個的卡路里為52大卡、糖11克、膳食纖維2.5克、維他命C 21毫克、鉀260毫克；而黃桃1個的卡路里為53大卡、糖12克、膳食纖維2.3克、維他命C 10毫克、鉀200毫克。

白桃維他命C為黃桃2倍！（istockphoto）

白桃中含有的維他命C具有抗氧化作用，可有效預防衰老和生活方式相關疾病。此外，白桃比黃桃含有更多的鉀。鉀能有效消除腫脹和降低血壓。其實黃桃都含有大量維他命和鉀，只是白桃含量更高。兩者其實都富含維他命C、E、膳食纖維、鉀、β-胡蘿蔔素等營養成份，都是相當可口又健康的水果！

黃桃、白桃兩者都不必「等熟」 亦不要放在冰箱！

黃桃白桃兩者都不必「等熟」（istockphoto）

安斯利農場提醒，不論是黃桃、白桃，它們在採摘後基本上都很快成熟，因此當我們收到它時，其實就已經可以即刻食用，不像牛油果、香蕉般要「等熟」。同時因為桃子是一種容易腐爛的水果，在常溫下只可保存2-3天，但同時亦不建議放入雪櫃，這會令它們失去甜味和香氣。 如果你想食冰凍的桃，可以在食用前將桃子放入雪櫃冷藏幾個小時，避免將它們存放在冰箱中數天，請盡量盡快享用。

資料來源：日本山形縣安斯利農場官網