秋天BBQ｜烤3塊麵包熱量多過1碗飯！營養師列5大邪惡食物致肥致癌

BBQ都可以食得健康！中秋已過，天氣逐漸變得乾燥清涼，這種天氣就最適合一大夥人一齊BBQ！雞翼、魷魚、炸魚蛋、汽水、啤酒等飲品食物都必不可少！不過原來這些選擇都非常「邪惡」且不健康，更有機會增加患癌風險！如果想BBQ又想食得健康有什麼更好選擇？



BBQ食物｜5大邪惡食物恐增患癌風險 有什麼替代品食得安心

綜合不同營養師資料及推薦，記者整合了5大BBQ邪惡食物及其替代食物，讓大家可以食得開心又放心，盡情大快朵頤！

BBQ邪惡食物【1】麵包

BBQ烤麵包是不少人的必備動作，既美味又可以增加飽腹感。雖然麵包的脂肪量比較低，但大家都會塗上牛油、蜜糖或蒜茸變成多士進食，如此一來無論糖分或熱量都會因而增加，吃一塊麵包已攝取超過100卡路里，三塊的熱量已經多過一碗飯，可以說是非常「邪惡」！

若想增加飽腹感，可以選擇吃1-2條粟米或番薯等高纖維食物，一條粟米和番薯的卡路里分別是126和112卡路里，兩者均含澱粉質及大量纖維素，增加飽肚感之餘，更可以幫助消化！

BBQ邪惡食物【2】近骨肉類

近骨肉類如斧頭扒、金沙骨、雞翼、牛仔骨等，脂肪及卡路里均較高。以雞翼為例，吃4隻雞翼，脂肪攝取量已經約等於4茶匙油，每隻全翼的卡路里更高達150卡！而當BBQ燒雞皮時，雞皮的脂肪更會增加產生致癌物PAHs的機會！

如果想吃肉又想健康，可以選擇已去皮或無骨肉類如：西冷、無骨豬扒、去皮雞髀肉、雞柳等。另外預先醃製的肉類卡路里和脂肪含量都會相對較高，因此應選擇未經醃製的肉類並自己進行醃製，若配以新鮮蒜頭加粗鹽磨爛變成蒜茸醬，或香草、檸檬汁、青檸汁等天然醃料亦會更健康！

BBQ邪惡食物【3】丸類

丸類都是經過加工的食物，因此含有較高的鈉質，而芝士丸、蟹子丸、貢丸，都被列入為高熱量名單，一顆經油炸的丸類便已經含有至少30卡路里！以炸魚蛋爲例，每100克已經有95千卡的熱量和3.9克脂肪，一粒貢丸更加含有42卡路里！

白魚蛋、牛丸、龍蝦丸等是丸類中相對健康的選擇！（資料圖片）

丸類食品可以說是BBQ的「靈魂」，因此如果能選擇適合又健康的丸類就更理想！白魚蛋使用較多魚肉製作，能提供較多蛋白質，每100克亦只有66卡路里；牛丸、龍蝦丸每粒亦分別只有10和22卡路里，是丸類食品中相對健康的選擇！

BBQ邪惡食物【4】多春魚

雖說大部分海鮮本身含有高蛋白質且低脂，但是原來當中亦有邪惡海鮮！像多春魚、 鰻魚都是高脂肪魚類，一條細小的多春魚已含有接近1茶匙的油份兼53卡路里！

要避免攝取不必要或過多的脂肪和卡路里，BBQ時可以選擇更低脂低卡的海鮮，例如虎蝦（26卡路里／隻）、扇貝（11卡路里／隻）、大蜆（9卡路里／隻）、蠔（30卡路里／隻）等。三文魚、鯖魚、秋刀魚等魚類亦可以用作替代多春魚，雖然此等魚類相對較高油脂，但所含的脂肪都是有益的奧米加三脂肪酸，有助減低心血管疾病風險。

BBQ邪惡食物【5】啤酒、汽水

大部分人在BBQ時都會預備大量啤酒、汽水，認為可以清熱下火之餘又可以消暑解渴，但實際上啤酒並沒有清熱下火的功效，汽水亦含有較高糖分。此外，若身體同時吸收熱辣辣的BBQ及冰涼的啤酒汽水，身體更有機會因無法適應而出現腹痛、胃痛、肚瀉等問題！

要解渴消暑，除了啤酒汽水外，無糖茶飲或有消脂作用成分的茶飲（例如：決明子茶）都是相對健康的飲品，如果不喜歡喝茶，喝普通水或檸檬水，也是不錯的選擇！

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