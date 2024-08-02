錫紙好處｜錫紙燒烤3大秘訣快熟烤魚不破皮！亮面或啞面傳熱快？

一年一度團圓的節日就要到了，許多人都會選擇和家人一起燒烤賞月共度中秋，但是烤肉時你知道錫紙究竟用哪面才對嗎？



今天就來幫大家解答錫紙（鋁箔紙）兩面到底差在哪，以及使用重點又有哪些。

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錫紙亮面和霧面的差別？

根據Facebook粉專「無毒農－友善環境的安心水果」表示，錫紙的目的是反射熱能，並加快料理速度，亮霧面是在製作過程中所產生的，曾有物理及材料科學系教授提過，亮面的反射度為88％、霧面為80％，其實兩者的反射效果差距不大，所以錫紙兩面都可以用，不用再為了分亮霧面而困擾！

一年一度團圓的節日就要到了，許多人都會選擇和家人一起燒烤賞月共度中秋，但是烤肉時你知道錫紙究竟用哪面才對嗎？（Andrik Langfield/unsplash）

錫紙有毒嗎？

錫紙最高可耐400～600度的高溫，適用於焗爐、炭烤料理，基本上不需要太擔心金屬溶出的風險，但是仍要避免醋、檸檬汁、番茄醬等酸性調味料直接接觸到錫紙。

烤肉用錫紙的好處有哪些？

1. 利用錫紙包裹食物可以加快烤熟的速度。

2. 烤肉架鋪上錫紙可隔絕炭火中的有害物質。

3. 將錫紙揉皺後再放上烤魚，可讓魚皮不沾黏。



錫紙真的是非常方便的料理幫手，但也要留意使用的正確方式，以免對健康造成危害，在充分了解注意事項後，今年中秋節烤肉時就可以安心使用錫紙啦！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：鋁箔紙要用亮面還是霧面？3大烤肉秘訣公開，這樣做加快熟成速度、保證烤魚不破皮】