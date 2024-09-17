燒烤清熱｜中醫推介3款茶清熱解毒菊花決明子！1甜品燒烤完最啱！

到了一年一度的中秋節了！對此，就有營養師表示，選擇食材要留意，像是油花多且反覆刷上燒烤醬的肉片，吃下肚就容易攝取過量的脂肪和鹽分。



而中醫師表示，吃燒烤時也可以搭配中草藥茶，不僅可以解油膩，還可以平衡整體的膳食負擔。

網友熱議中秋烤肉食材網路聲量排行（按圖了解👇👇👇）

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根據台灣《ETtoday新聞網》報導，台灣營養師夏子雯表示，許多民眾在燒烤食材的選擇上，多半會傾向油花多、軟嫩的肉片，且烤得時候會反覆刷上燒烤醬，但如此一來，容易攝取過多脂肪和鹽分，建議可以搭配蔬菜，像是彩椒、菇類、筊白筍、茄子等含有膳食纖維的蔬菜，不僅攝取到豐富的膳食纖維以及營養素，也平衡肉類的油膩感、干擾油脂吸收。

台灣營養師夏子雯表示，許多民眾在燒烤食材的選擇上，多半會傾向油花多、軟嫩的肉片，且烤得時候會反覆刷上燒烤醬，但如此一來，容易攝取過多脂肪和鹽分。（Andrik Langfield/unsplash）

至於飲品，台灣台北潤中醫診所艾莉絲院長也在Facebook發文建議，在燒烤時，可以飲用一些中草藥茶，如菊花茶、決明子茶、蒲公英茶等，有助於清熱解毒，促進消化，減少燒烤對身體的負擔，像是菊花茶，可以清熱解毒，保護肝臟；決明子茶則有助於腸道蠕動，促進排便；蒲公英茶則可以幫助利尿消腫，促進新陳代謝。

▼燒烤時常見4大不良行為（按圖了解👇👇👇）

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燒烤屬於熱性食物，容易引起體內燥熱，艾莉絲表示，燒烤後可以喝一碗綠豆湯（綠豆沙），因綠豆具有清熱解毒的功效，是燒烤的好拍檔，她也提醒，食材盡量要用天然的調味料，然後少一點加工食品，多一點天然食材，並且細嚼慢嚥，就可以健康無負擔。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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