八方雲集鍋貼驚現N條活蛆蟲！6項衞生不合格 店長:以前最多一兩條

八方雲集鍋貼中驚現活蛆蟲！有網民在facebook上分享，自己買的一盒八方雲集鍋貼裡，驚現十幾二十隻在爬行的活蛆蟲！事件驚動到八方雲集官方及衛生局，但八方雲集雖派出店長帶著紅包上門道歉卻否認責任，而衛生局及後亦到其門市進行檢查。



八方雲集鍋貼中驚現活蛆蟲！（facebook群組爆料公社）

八方雲集鍋貼中驚現活蛆蟲 已吃幾隻感全身痕

事件發生在台灣，昨天（6/9）有台灣網民在facebook群組爆料公社上發文，指自己上星期三（8/30），透過外送平台叫了一盒八方雲集鍋貼。因為當時很餓，故沒仔細看便吃了幾顆，但之後卻發現盒中和鍋貼上，都有多條蛆在蠕動。事主發現後感到非常恐懼、肚子陣痛、全身癢，自己不停持續灌水後去看醫生，並且被安排了做糞便檢查，看是否有殘留幼蟲，避免有感染風險。（請按下圖👇👇👇）

八方雲集店長登門道歉：以前最多得1、2隻

事主向八方雲集客服投訴，客服聽聞後即時聯絡公司督導處理，及後店長便聯絡事主，先約時間上門道歉，並想取走相關食物回去品管部門進行檢查。事主本想拒絕但店長指，會上門做好責任釐清跟賠償之問題，事主便因此而同意。但當天店長只帶著水果和2000台幣的紅包登門道歉，責任問題卻沒法作主，還補充：「以前就算遇過有蛆，頂多一兩隻，沒看過有我們錄影的那樣十幾二十隻在爬的」，令事主非常生氣。（請按下圖👇👇👇）

事主質疑店方故意拖延影響檢測 衛生局：有6項目不合格

事主及後致電台北市衛生局申訴，當時衛生局職員多次詢問事發是否已超過24小時，又問是不是八方雲集叫事主把食物先保留，事主均回答「是」，後衛生局職員又說：「他們就是要讓你超過24小時的」。令事主質疑，八方雲集堅持上門道歉，是故意拖延時間影響檢驗結果。

涉事之八方雲集門店（三立新聞網）

事件發生後，受到許多台灣市民及媒體的關注。對此台北市衛生局向《三立新聞網》說明，接獲媒體通知後已到場稽查，但並未發現病媒痕跡，惟有6項目稽查不合格，要求限期改善，若複查不合格可裁處6萬至2億罰鍰。

八方雲集6項目不合格，包括：

1.地面清潔，排水系統經常清理，暢通，無異味。禽畜、寵物等有管制



2.設備與器具保持平滑、無凹陷或裂縫，保持清潔。



3.新進從業人員及從業人員每年應辦理健康檢查乙次。



4.個人衣物放置於更衣場所，不得帶入食品作業場所。



5.工作時應穿戴整潔之工作衣帽（鞋），必要時應戴口罩。食品直接接觸者不得蓄留指甲、塗抹指甲油、化妝及佩戴飾物等。



6.製備流程規劃應避免交叉污染。機械與器具保持清潔，操作及維護避免食品遭受污染，必要時，應以顏色區分。



八方雲集官方否認責任 事件引起網民熱議

針對此事件，八方雲集表示：「集團對食品衛生及安全層層嚴格把關，煎台烹煮溫度超過攝氏140度，在此條件下，不可能有蛆蟲等活體在產品表面存活。」，又指「針對此外送個案，由於運送過程、消費者實際用餐時間、以及現場環境並未通盤瞭解，不便多作評論」。（請按下圖👇👇👇）

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事件引起網民熱議，研究蛆蟲會在食物上的原因：「鍋貼都高溫加熱應該很難活，大概是醬料長蟲，以前去麵店吃醋瓶也有蛆」、「是真的太誇張太噁心了吧，怎麼有辦法放到這麼多蛆」、「活的應該是醬料長蛆的機率高，醬料已經長蛆衛生狀況真太糟糕了」、「看到那個蛆，我覺得有可能是蒼蠅卵 在盒子內孵化?」、「外送的袋子裡感覺有疑慮！」、「有一種可能，煎好他們呈起來會放在鐵盤，讓人員夾進盒子包裝，可能在鐵盤蒼蠅飛過去下蛋」。

資料來源：facebook群組爆料公社/《三立新聞網》